即巿股評 港股直擊

中美在華盛頓舉行的第九輪高級別經貿磋商上周五（4月5日）結束，雙方均表示在多項重要議題包括強制技術轉讓、保護知識產權等取得新的進展。由於率領中方代表團的國務院副總理劉鶴已於會談後啓程返回北京，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受傳媒訪間時表示，雙方本周將透過視像電話會議方式繼續對話，致力解決餘下的分歧。

早一日，美國總統特朗普於當地時間上周四（本港時間周五凌晨約4時半）會見劉鶴的代表團時指出，美中經貿磋商接近完成，目前雙方仍然有路要走，但途程不遠，他「希望雙方團隊再接再厲，爭取早日達成一個全面、歷史性的協議。」特朗普並估計，可能需要4周時間制定協議框架，之後再花兩星期把詳細資料寫進文本；美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）補充說，雙方仍有若干主要議題需要解決。特朗普翌日也改口稱，雖然談判進度非常好，但不會預測兩國能否達成協議。

自去年12月1日趁阿根廷G20峰會期間舉行「習特會」後，中美恢復貿易談判，雙方無疑都有解決貿易紛爭的意向和需要，但直至上周五完成了第九輪磋商，最令人振奮的消息只有特朗普就達成協議作出具體（4周）的預測，可惜「侵侵」已自我推翻，雙方甚至未有訂出第十輪會談日期，估計還有好一段路程要走才達成協議。

然而，早在3月28日由美國財長努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特希澤率團抵京進行貿易磋商，市場就已憧憬中美即將達成協議，刺激恒指繼3月29日收復10天和20天線後，上周一（4月1日）裂口抽升1.75%，勢頭維持至4月4日才輕微回調0.17%，以29936點收市；全周4個交易日累升達885點或3.04%，並創下30050點的近10個月intraday新高。

4月3日「搏拳實錄」講到：恒指出現技術牛市是無可否認的事實，升市亦無謂火中取栗估頂，老徐會等到恒指升至過去一年累積的約29700至30000點的小型成交量密集區底阻力附近long put，利用輸晒有限的期權金，小注博恒指回測4月1日的上升裂口（29100至29383點）。

文章見報當日，恒指開市即突破29700點的成交量密集區底，收市前甚至挑戰區頂30000點水平阻力，但老徐忍不住已在29882點沽出即月期指。老徐近期之所以「念念不忘」逆市找機會long put或short call，很大程度是過去兩個多月的confirmation bias作祟（見2月13日「搏拳實錄」＜拒絕高追＞）。至於這次選擇short期指而不去long期權put，目的是要速戰速決，恒指如果明顯升穿30100點（成交量密集區頂最新水平）即執行止蝕，又或者恒指在一個星期內仍未回調，亦會平倉計數再算。

老徐