港股直擊 即巿股評

港股上周五清明節假期休市，外圍歐美股市繼續造好，港股預託證券(ADR)預示恒指今早高開逾200點，再刷新近十個月高位。

先講上周四美股，投資者繼續關注美中貿易談判，道指收市升166點，報26384點；納指則微跌3點報7891。周五三大指數造好，均連漲兩周，且創六個月以來新高。3月份非農就業增長從17個月低位大幅回升，安撫了市場對經濟增長放緩的憂慮。投資者同時對美中達成易協議保持樂觀。道指收市報26424點，升40點或0.15%； 納指收報7938點，升46點或0.59%；標普500指數收報2892點，升13點或0.46%，連升七日。三大指數全星期累計以納指累升2.7%表現最好。

3月非農數據公布後，聯邦基金利率期貨暗示市場預計聯儲局2019年年內加息概率為零，減息概率為52.6%，預計在12月會議上減息；如果聯儲局年內不減息，那麼2020年1月會議上減息的概率為58.0%。美國總統特朗普周五表示，如果聯儲局減息的話，美國經濟就會像「火箭飛船」一樣起飛。

美國總統特朗普會見劉鶴。劉鶴表示，雙方經貿團隊進行了富有成效的磋商，特別是在經貿協定文本等重要問題上達成了新的共識。特朗普表示，雙方經貿磋商已經取得巨大進展，希望雙方經貿團隊再接再厲，抓緊解決剩餘問題，爭取早日達成一個全面、歷史性的協議。

新華社周末亦報道，中美在第九輪經貿高級別磋商中取得新的進展。雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本，取得新的進展。雙方決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商。中共中央政法委微信公眾號「長安劍」指，討論的是協議文本，並且取得新的進展，這意味這場史詩級的談判已經接近尾聲，離最終定稿很近了。

歐洲方面，英國首相文翠珊試圖進一步推遲脫歐，英鎊回軟。文翠珊去信歐盟，要求將脫歐推遲到6月30日，以便英國國會就脫歐協議達成共識，但法國和荷蘭有異議，加上無協議脫歐的憂慮揮之不去，英鎊兌美元低見1.2986的一個星期低位，收報1.3031。

周五紐約期油收漲1.9%，報每桶63.26美元，全周漲5.3%，連漲五周。強勁的美國就業數據緩解對全球原油需求疲弱之憂慮。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.69元，較本港上日收市高0.19元；騰訊(00700)ADR收報382.04元，高6.04元；國壽(02628)ADR收報22.07元，高0.17元。中海油(00883)ADR收報14.64元，高0.24元；中石油(00857)ADR收報5.28元，高7仙；中石化(00386)ADR收報6.35元，高3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.64元，高0.14元；聯通(00762)ADR收報10.39元，高9仙；中電信(00728)ADR收報4.35元，高6仙。

ADR港股比例指數報30193，較上周四恒指收市高256點或0.85%。恒指上周四高見30050點，創去年6月15日以來新高，收報29936點，跌50點或0.2%，結束之前連升七日之走勢。總結全周四個交易日，恒指升884點或3%。恒指短期阻力參考去年6月19日下跌裂口頂部30259點。

內地股市上周五走高。上證指數收市報3246點，升30點或0.94%，連升五日收逾一年新高。市場交投持續火熱，兩市成交合計再破1萬億元人民幣。

焦點股份

中聯重科(01157)：發盈喜，預期截至3月底止首季股東應佔利潤介乎8.5億至10.5億元人民幣，對比去年同期3.77億元，按年增長1.26倍至1.79倍。

中海外(00688)：首3個月累計合約銷售約795.36億元，按年增加20.8%；單計3月份，合約銷售按年增加25.2%。

萬科(02202)：公布公司已於4月4日以每股29.68港元的價格，向不少於六名承配人，成功配發2.63億股的新H股，佔全部已發行股本約2.33%。配售所得淨額總額約77.8億元，公司擬將配售所得款項凈額用於償還公司境外債務性融資。

威勝控股(03393)：公布建議分拆旗下附屬威勝信息技術於上交所科創板獨立上市，已獲得上交所受理其於科創板上市的申請。

建業地產(00832)：3月物業合同銷售額56.88億元人民幣，按年增加69%。

雅居樂(03383)：3月預售金額合計117.7億元人民幣，按年增33%。

首創置業(02868)：公布首3個月累計簽約金額約139.1億元人民幣，按年增長63.3%。

中船防務(00317)：公布擬與控股股東中船集團進行等值資產置換並訂立框架協議，交易完成後，公司將置出船舶修造相關業務及資產，主營業務將變更為高端船用動力裝備研發、製造、系統集成、銷售及服務。