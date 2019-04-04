即巿股評 港股直擊

港股三萬關前仍有一定阻力，資金亦不願離開市場，局面轉移暫炒股唔炒市，個別板塊輪流妙作，今天汽車股熱炒，連一向交投細的汽車股亦有資金追捧，雖則國家商務部表示將會採取措施提振汽車消費，下調增值稅將有利汽車行業，於中央宣布大幅減低對新能源汽車補貼下及政策之傾斜，未必所有汽車股能於行業轉型中得益。

行業已於年初見底

五菱汽車(00305)今天跟隨汽車板塊受追捧，收市報0.41元升0.02元（+5.1%），該股於去年一直成交稀疏，但自踏入2019年交投突然增加，股價亦從年初0.27元升至今天0.41元今年高位，在剛公布業績倒退五成下，每股盈利0.039元近11倍PE，五菱汽車於內地走平價汽車路線，現時五菱最新型號亦是賣得最貴的一款車價為16萬元人民幣，其他型號可以3至5萬亦有交易，論技術及性能當然不能要求太高，於內地討論區關於五菱汽車，討論最多的是關於有投訴無跟進的評論，很多網友只能回應一句自求多福。

汰弱留強 強者越強

11倍PE其實與吉利汽車(00175)相若，論前景及實力當然吉利優勝，股價亦從年初見底後回升，但該股一直交投活躍，散戶買入後應該不怕往後無人接貨，另一隻新能源汽車龍頭比亞迪股份(01211)，業績雖然倒退，但預警第一季度業績有驚喜，預期首季介乎有7至9億元淨利潤，按年增加5.83倍至7.79倍。汽車股當炒有時亦要顧及沽貨時會否有人接貨，當然大莊家未走就未必需要怕，但散戶慣性只望着股價是否日日升，未必留意成交量之變化，有時見好就收，或繼續睇好行業發展亦可先止賺再換馬，隨着中央政策維穩及技術提升轉型，通常於這環境多是汰弱留強，往往只有強者越強順勢搶佔市場佔有率才得以生存，亦同時能再壯大企業規模。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。