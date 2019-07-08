即巿股評 港股直擊

華潤水泥(01313)從事水泥、混凝土及相關產品生產及銷售及服務，主要以「華潤」和「紅水河」品牌銷售。目前是華南地區最大的水泥企業，在當地市佔率約25%。粵港澳大灣區發展陸續上馬，料增加當地對水泥產品的需求，廣東地區去年貢獻集團總收入的42.1%。由於運輸成本較高，水泥行業偏向地區性，加上預期新供應有限，有助支持水泥價格穩步上揚，因此集團較直接受惠於大灣區發展。

內地推動供給側改革，令集團產品售價上升，截至2018年12月底止的年度純利同比急增1.2倍至79.8億港元，營業額上升29.5%至387.9億港元。期內水泥供應減少，水泥及混凝土產品平均售價上升25.4%及17%，帶動水泥產品毛利率提升10.5個百分點至42.9%，亦令整體毛利率增加8.9個百分點至39.8%。

截至2018年底止，潤泥的水泥生產線利用率達102.9%，限制旗下生產毛利率較高的水泥產品，但集團已為此興建年產能200萬噸的新生產線，以應付日後的巿場需求，亦可提升整體收入。

潤泥去年6月宣布以先舊後新的方式配股集資41.8億港元，主要用作償還債務，負債比率由2017年的38.6%降至目前的僅0.3%。隨著資本結構改善及營運現金流穩健，相信今年可提高派息比率。

現價預測PE僅7.3倍

今年國務院總理李克強於兩會工作報告中指出，2019年國內生產總值增長目標為6至6.5%，中國經濟增長進一步放緩，相信今年催谷基建投資的主調不變，特別是在粵港澳大灣區，水泥需求料保持旺盛。

現時內地已踏入施工旺季，有望支持水泥價格上揚。另外，近月內房銷售數據理想，意味發展商資金回籠速度加快，加上去年不少內房成功發債，在資金充裕的情況下，料增加投資新項目的意慾，故國內房地產市場發展偏穩，支持水泥價格上揚。相比於同業，潤泥財務偏向穩健，且現價相當於今年預測市盈率7.35倍，股息率6.54厘，估值亦見吸引。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期華潤水泥2019、2020及2021年每股盈利為1.151、1.137及1.115港元，給予12個月目標價9.40港元，相當於今年預測市盈率8.26倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理