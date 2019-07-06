港股直擊 即巿股評

恒指在清明節假前出現回吐，終結逢升七日勢頭。恒指周四早市曾升破30000點關口，惟未能企穩後出現獲利回吐，即市一度倒跌近二百點。不過，A股向好，長假期前即市淡倉先行平倉，大市尾市跌幅大為收窄。

技術上，恒指連升7日後現回吐，幸跌幅未算太大，留意大市如能守穩於29800點的短期支持，或可再上衝30000關。而後市一旦企穩三萬點，或逐步向下一阻力位31000點進發。

策略上，恒指首越30000關，加上指數已連續上升多日，短期出現整固機會或較大。一旦大市能在29800點之上完成整固，且於後市守穩於30000點上，則繼續向上突破的機會或不低，屆時淡友宜換馬至較遠收回價的熊證；好友則可考慮換馬至較近收回價而低街貨的牛證上。

投資者看好/看淡，可留意以下的恒指牛熊證產品:

看好:

恒指牛證(68695)，收回價29051點，行使價28951點，屬新上市產品，兌換比率10000。

恒指牛證(68705)，收回價28800點，行使價28650點，屬新上市產品，兌換比率20000。

看淡:

恒指熊證(68759)，收回價30428點，行使價30528點，槓桿比率約44.55倍，兌換比率12000。

恒指熊證(57702)，收回價30628點，行使價30728點，槓桿比率約32.4倍，兌換比率12000。

平安強勢建行或追落後

內地股市向好，上證綜指再升近1%，內險股繼續領升，升勢更蔓延至表現一直落後的內銀股上。

倘內地A股續保持強勢，剛上破90元關口的平安(02318)或可繼續成為市場焦點，進一步上試下阻力93/96.7元的高位。倘投資者看好，可參考價外認購證或新上市較貼價的牛證作突破部署。

看好可留意平安購(28500)，行使價98.93元，19年7月到期。或平安牛(68672)，收回價87.18元，行使價86.58元，19年12月到期。相反看淡可留意平安沽(28864)，行使價77.95元，19年8月到期。

另內銀股A股向好，資金周四流入建行好倉追落後，投資者不妨留意股價後市能否升破7元關。當中可留意建行認購證(12176)，行使價7.31元，19年07月到期，實際槓桿約13.83倍；或建行牛證(68658)，收回價6.56元，行使價6.46元，屬新上市產品。

強勢股周四稍歇整固

本周走強的騰訊(00700)及友邦(01299)，股價周四同出現回吐。騰訊回落幅度較少，而友邦則險守80元關口。兩股周四雖回吐，但份屬近日之強勢股，倘守於技術支持370元及80元支持位之上，可留意候低部署機會。

技術上，騰訊向上觀望挑戰390元的機會，並留意370元關口能否重新建立支持。看好可留意騰訊購13871，行使價418.38元，19年9月到期。或500兌1騰訊牛(68688)，收回價358.78元，行使價355.98元，20年1月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(29557)，行使價337.80元，19年7月到期。或500兌1騰訊熊(58195)，收回價395.28元，行使價398.08元，19年12月到期。

友邦保險(01299)周四略回，80元水平爭持，暫結束7日升勢。向上觀望挑戰82元，支持參考78元。看好可留意友邦購(27639)，行使價92.88元，19年9月到期。或友邦牛(67819)，收回價75.38元，行使價74.78元，19年12月到期。相反看淡則可留意友邦沽(26673)，行使價68.88元，19年8月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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