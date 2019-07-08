即巿股評 港股直擊

讀者MAX問:「本人8.03元買了中國中車(01766)，業績公布後股價急跌，現在應該怎做？鐵路基建股前景如何？謝謝。」

沈慶洪 騰祺基金管理投資管理董事

「中國中車股價，確實於業績過後出現下滑。其實有幾個原因，第一，盈利增長不快，只有單位數字增幅，加上公司對於未來訂單的預期，比人感覺是較為保守，大家的憂慮有所增加，認為前景不理想。另一方面，整個板塊都有影響，好像中鐵(00390)、中交建(01800)等基建股，都出現股價下滑的表現。我會認為，除了中車自身因素外，可能與資金換馬有很大關係，近期大市向上，資金明顯流向重磅、具防守性或增長較低的股份。近日見到中國中車股價跌至約7.1元附近，開始見到一定的支持，我覺得部署上，若不跌穿7元，可暫時持有，搏股價反彈。當然，股價未必能夠升至8元以上，但可以留意股價能否回升至7.8元附近，屆時或可考慮減磅。至於整個基建板塊，我相信炒風應該暫告一段落，之前都是炒增加投資等，現時大家的焦點有所轉變，所以股價出現一定回調。」

岑智勇 泓瑞源金融證券策略師

「中國中車的2018財年錄得收入2145.21億元(人民幣.下同)，增長3.61%，稅後利潤129.99億元，增長0.01%；股東應佔利潤 113.05億元，增長2.63%。集團的稅後利潤及股東應佔利潤增長都較收入為慢，原因之一是毛利只增長0.08%，毛利率由22%下跌至21.5%。銷售及分銷成本較上年同期增加7.31%，主要是預計產品質量保證準備增加，以及海外收入增加，引起運輸費增加所致。整體而言，集團的業績遜預期，主要由於毛利率收縮所致。業績公布後，公司股價下跌，主要沽盤來自外資行，而中資行則趁低買入。從技術走勢去看，近日在200天平均線有支持，即約7.2元水平。儘管管理層下調了收入增長指引，但在鐵路改革等國策的支持下，相信公司長遠前景仍可期。」

羅崇博 信報首席分析員

「其實市場所早已預期鐵路基建股去年盈利平平，平均只有中至高單合數增長，分析員焦點是2019及2020年之復甦勢頭，尤其是今年進入鐵路竣工大年，意味對機車需求亦明顯增長。中車公布去年純利升近5%，較市場預期略低，最令市場失望是派息大減二成九，以及管理層對今年新訂單指引保守，令市場憂慮復甦預期可能有落差，導致業績公布當日低開2%即顯著受壓。論質素，中車被國家欽點為十家「創建世界一流示範企業」，發展前景料好。事實上，中車財務狀況佳，負債比率明顯較中鐵、中鐵建(01186)及中交建為低。不過既然今次以大成交下跌，即使有外資大行上調目標價，短期股價回升至8元的機會不大，投資者亦應先執行止蝕紀律，將損失控制在5%至6%水平，暫不宜溝淡，無謂拖累組合。」

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