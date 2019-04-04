港股直擊 即巿股評

港股七連升後，今早終重上三萬點，不過假期前夕大市氣氛審慎，恒指於三萬點水平見回吐壓力。

隔晚美股向好，不過恒指今早低開35點，開市後表現反覆，9時45分左右倒升64點，重上三萬點，高見30050點，創去年6月15日以來新高，之後回軟，掉頭挫220點，見29765點全日低，中午跌155點。午後大致維持過百點跌幅，尾市跌幅收窄。恒指最終收報29936點，跌50點或0.2%，七連升告終。大市今日下跌股份比例為53%；上升股份比例為47%。

總結全周四個交易日，恒指升884點或3%。

國企指數報11692點，跌12點或0.1%。國指全周升312點或2.7%。

大市成交額1089.92億元。

即月期指收升40點，報30003，高水67點。

美國總統特朗普計劃當地時間周四與副總理劉鶴會面，展開新一輪經貿磋商。據美國傳媒報道，特朗普屆時可能會宣布與國家主席習近平舉行峰會的計劃。A股清明節小長假期前夕造好，滬指升0.94%，本周累飆5.04%；深成指升0.73%。

美國道指期貨最新跌38點，報26202。歐洲三大指數最新亦向下。

藍籌股方面，友邦(01299)吐1.1%；騰訊(00700)跌0.5%；中海油(00883)跌1.6%。相反，交行(03328)升2%；平保(02318)高見92元續創逾一年高，收市升0.3%；聯通(00762)升3.2%；創科(00669)及金沙(01928)締八連升；銀娛(00027)升0.9%，澳門上月賭收勝預期下，全周飆14.7%為藍籌升幅王。



焦點板塊

中資航空股：國務院常務會議決定，今年降低政府性收費和經營服務性收費措施，其中民航發展基金徵收標準降低一半。中金發表報告，認為新政將分別提升國航(00753)、東方航空(00670)、南方航空(01055)2019年淨利潤8.6億至10.9億元人民幣不等，股價先飆後回順，東航大幅高開20%，收市僅升4%；南航收升3.8%；國航升3.3%。

教育股：國家日前提出就實施中國特色高水平高職學校和專業建設計劃作出部署。另外，國務院常務會議決定產教融合試點企業興辦職業教育符合條件的投資，落實按投資額30%抵免當年應繳教育費附加和地方教育附加的政策。教育股集體逆市上升，楓葉教育(01317)升6.7%；宇華(06169)升4.6%；新高教(02001)升6%；中國科培(01890)創新高，收市升半成；睿見(06068)升5.8%；新華教育(02779)升3.1%。

內房股：主要股份回吐，碧桂園(02007)吐2.1%；融創(01918)、潤地(01109)、萬科(02202)和中海外(00688)跌逾1%。個別三四線內房續見炒作，綠景中國(00095)飆7%；美的置業(03990)創新高，收市升6.2%；融信中國(03301)折讓7.98%，配股集資約11.83億元，股價曾挫6.2%，收市倒升0.8%；綠地香港(00337)下午復牌，收市升半成，集團出售上海項目料賺約18億元人民幣。

燃氣股：北京發改委本月1日公布，工商業管道天然氣非居民用戶銷售價格5月1日起下調。燃氣股跑輸，中國燃氣(00384)挫3.9%；新奧能源(02688)挫4.7%；潤燃(01193)挫3.4%；北控(00392)跌3%。

焦點股份

金界控股(03918)：股價挫6.4%，成交額3.77億元。集團首3個月博彩總收入3.21億美元，按年增長32.07%。此外，集團Naga 3項目的開發規劃工作已接近尾聲，預期將因該項目產生約38億元至40億元的資本支出，已委任摩根士丹利和瑞信為財務顧問，評估有關融資方案。

康達國際(06136)：今早曾飆升22%，收市僅升8.1%。中國水務(00855)以總代價12億元收購康達控股所持29.52%的康達國際股權。完成後，中國水務成最大單一股東。

美瑞健康(02327)：借「大麻概念股」再度落鑊，收升24.2%，創新高。公司此前公布，折讓近一成六配售3.6億股新股，佔擴大後股本約8.43%，集資主要用擴大工業用大麻業務。

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