即巿股評 港股直擊

中美貿易戰屢次傳來「只聞樓梯響」的好消息，有指中美已解決圍繞着貿易協議的大部分問題，目前尚在爭論美國對中國商品的現有關稅措施，以及用於確保中國遵守貿易協議的執行機制。此番消息再次刺激港股造好，恒指已錄得七連升，昨天更見只差一點，便重上30000大關，最終收報29986點，但以成交及走勢來看，過30000大關相信沒有難度。

港股現處於「慢牛」階段，縱然今年企業業績讓市場並無驚喜，基本面因素有轉弱的跡象，及加上上月美債市更出現美債息曲線倒掛呈現美國衰退的先兆，但卻依然無阻中港股市上升之勢，皆因現時大市仍是消息主導，而且上月中國經濟數據表現有見改善，中國3月份官方製造業採購指數(PMI)錄得50.5，而財新服務業PMI更升至54.4，內地財政政策可謂功不可沒。

在政府加速對外開放金融市場、支持民企發展，以及認真大幅減稅降費下，雖然政策效應需要時間醞釀，去刺激消費從而提高企業盈利，但對企業和地方債務負擔有所幫助，而且效果亦來得更持久。若未來兩個月PMI指數未見回落，反映內地政府積極的財政及貨幣政策已始見成效，經濟亦有回穩跡象；加上內地已正式落實推行減稅，五月則實行降費措施，相信內地經濟表現會更為樂觀。

另一方面，美國雖然停止加息，並計劃減慢和停止縮表，而導致孳息曲線越趨扁平，更甚出現「倒掛」現象，此現象或對銀行業務構成挑戰，令銀行估值受壓，而十大藍籌股當中又以銀行板塊為主，投資者宜留意這可能會拖累恒指上升的速度。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬