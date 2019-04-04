港股直擊 即巿股評

港股連升七個交易日，卒之喺第八個交易日，即係今日上半場衝破三萬大關，不過到咗呢個淡友死守嘅重要防線位，終見獲利回吐出現。恒指低開35點後，開市後表現反反覆覆，早段升穿三萬點，曾見過30050點算去年6月15日以嚟高位後，獲利回吐令大市回軟，倒跌220點見過29765點半日低位。恒指中午報收29831點，跌155點；國指則報11653點，跌51點。

騰訊(00700)旗下有遊戲獲審批，即有大行唱好，噚日股價突破375元，今早曾高見379.6元，其後倒跌，半日報收374.6元跌不足1%，當然成交又係眾多股份中最多。至於平保(02318)亦曾升至92元超過一年高位，半日則倒跌0.2%，報收90.8元。平保能夠企得住90元，升勢應有餘未盡，至少有冇本事晉身紅底股，則要睇埋整體市況配合與否。反而今日內銀股站得住腳，主要係之前內銀股公布業績了無驚喜，股價表現一直落後其他中資金融股，今日風水輪流轉，能否追會落後好難講，但至少唔多覺有回吐壓力。

除咗騰訊之外，一再創新高嘅友邦(01299)亦見回吐1.2%，單係佢加埋騰訊，已佔去恒指近半跌幅。油價回落，中海油(00883)半日跌1.8%，藍籌之中半現最差。油價跌兼且國常會降低民航發展基金徵收標準降低一半，大摩唱好三架紅色飛機，三內地航空股半日升5.5%至7%，首都機場(00694)半日升2.5%。早兩日係威係勢嘅陀地地產股今日見回吐，跌幅普遍超過1%，但相對之前累積嘅升幅，今日嘅回吐幅度亦算溫和。

除咗內地航空股見資金追捧，教育股同樣有資金炒政策受惠，國家日前提出就實施中國特色高水平高職學校和專業建設計劃作出部署。另外，國務院常務會議決定產教融合試點企業興辦職業教育符合條件嘅投資，落實按投資額30%抵免當年應繳教育費附加跟地方教育附加政策。教育股齊齊起哄，升幅閒閒地5%。

預咗大市見完三萬有回吐，但回吐幅度有幾大，阿Man又唔多覺港股呢轉要回得好深，始終中美貿易談判已接近尾聲，而中美雙方已積極草擬協議內容，相信今個月內雙方達成最終協議機會仍在。一旦貿易戰正式結束，估計呢一吓中港美三地股市點都有一下振奮，挾高再好消息出貨亦未遲。又或者係家下先作整固，而大市回吐可能喺日線保力加通道中軸，大約29200點水平，亦即10日線(29176)點左右已見支持。

再睇埋牛熊證街貨變化，牛證又回復凋零，而30000至30599點嘅熊證街貨唔嘢少，雖然今早大市曾見30050點，但亦唔見得殺得幾多熊證，皆因30000至30599點呢個範圍嘅熊證街貨，相等於超過5000張期指，只要淡友唔肯轉軚投降，隨時又係案件重演，十足十由29000點上嚟30000點呢下咁.，磨下磨下，唔覺唔覺又進帳一千幾百殺晒啲熊證。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)