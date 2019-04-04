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今日 12:44 重要通告 港股直擊

綠地香港售上海項目

綠地香港(00337)宣布，向加拿大資產管理公司Brookfield出售上海項目。

綠地香港向Brookfield出售旺泉投資100%已發行股本，協議無訂明固定金額作為購買價。旺泉投資持有上海五里橋街道的物業項目，該項目分期施工中，最後一期預期本年內竣工。

出售事項產生的除稅前收益估計約18億元(人民幣‧下同)，乃將協定物業估值約106億元，扣減該物業包含的開發中物業及投資物業的賬面值，合共約88億元後計算得出。

該公司稱，出售所得款項將用作一般營運資金及日後業務發展。

下載港交所通告原文

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