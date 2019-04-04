港股直擊 即巿股評

港股七連升後，今早終重上三萬點，不過於三萬點水平見回吐壓力，半日反覆低收。

恒指低開35點，開市後表現反覆，9時45分左右倒升64點，重上三萬點，高見30050點，創去年6月15日以來新高，之後回軟，掉頭挫220點，見29765點半日低。恒指中午收報29831點，跌155點或0.5%，大市成交額626.53億元。

國企指數報11653點，跌51點或0.4%。

A股半日高收，滬指升0.56%；深成指升0.37%。

藍籌股方面，平保(02318)高見92元續創逾一年高，半日倒跌0.2%；友邦(01299)吐1.2%；騰訊(00700)跌0.9%。相反，交行(03328)回升2.2%；蒙牛(02319)升2.1%；聯通(00762)升1.6%。

焦點板塊

中資航空股：國務院常務會議決定，今年降低政府性收費和經營服務性收費措施，其中民航發展基金徵收標準降低一半。中金發表報告，認為新政將分別提升國航(00753)、東方航空(00670)、南方航空(01055)2019年淨利潤10.1億元(人民幣‧下同)、8.6億和10.9億元，東航半日飆6.2%；南航升7%；國航升5.5%。

教育股：國家日前提出就實施中國特色高水平高職學校和專業建設計劃作出部署。另外，國務院常務會議決定產教融合試點企業興辦職業教育符合條件的投資，落實按投資額30%抵免當年應繳教育費附加和地方教育附加的政策。教育股集體逆市上升，楓葉教育(01317)升6.7%；宇華(06169)升5.2%；新高教(02001)升4.7%；中國科培(01890)創新高，半日升7.4%。

焦點股份

融信中國(03301)：曾挫6.2%，半日僅跌1%，成交額達14.74億元。集團按每股10.95元，以先舊後新方式配售1.08億股股份，集資約11.83億元。配售價較昨日收市折讓7.98%。

金界控股(03918)：半日挫半成。集團首3個月博彩總收入3.21億美元，按年增長32.07%。此外，集團Naga 3項目的開發規劃工作已接近尾聲，預期將因該項目產生約38億元至40億元的資本支出，已委任摩根士丹利和瑞信為財務顧問，評估有關融資方案。

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