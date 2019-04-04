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立法會辯論要求政府解決民生「三座大山」的議案，分別是領展(00823)、港鐵(00066)及強積金對沖問題。政務司司長張建宗表示，政府不會因為困難，在富爭議的議題卻步，一直積極跟進有關問題，做了不少工夫且取得進展，不會偏袒財團或傾斜商界。

張建宗出席會議時重申，政府無意回購港鐵，認為最重要是如何有效監管，他希望港鐵新管理層可以加強企業管治，稱政府一直履行港鐵大股東責任，不時向董事局及管理層反映市民意見。

他又指出，政府會做好監管，包括繼續配合沙中線紅磡站工程調查委員會工作，掌握問題所在並籌劃應對方法。政府並關注市民車費開支問題，並已推出公共交通費補貼計劃。

在領展方面，政府明白市民對領展拆售物業的關注。張建宗提到，如果領展符合地契和公契等規定，政府不會干預；但如違反條款便會跟進，政府亦計劃興建公眾街市。他認為，領展作為上市公司，亦應肩負社會企業的責任，稱不時鼓勵領展考慮議員及市民意見，加強與不同持份者溝通，回應社會關注。

另外，張建宗強調，落實取消強積金對沖安排是本屆政府首要處理事項之一，政府有決心及有信心落實，致力在明年向立法會提交相關條例草案，希望2022年或之前獲得通過，在草案通過的兩年後實施。