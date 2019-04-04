即巿股評 港股直擊

其實我依家睇緊個牙周專科牙醫謝醫生真係好好，噚日第二次做深度洗牙，佢每次開始都同我講：「依家唧啲麻醉藥落去先呀，無事嘅。」，其實唧完之後我feel到係有嘢拮落我啲牙肉度，每次洗1/4 part就拮五針(齋聽都想死呢...)，我明白佢點解刻意唔講，說穿了我就係見醫生仲怕過細個見校長，Well，呢一片苦心我唯一可以嘅就係將你教我正確嘅刷牙方法牢牢記住。

除咗醫生對我嘅一片苦心大家都睇得出之外，一班好友對大市嘅一片苦心今日都忍唔住發咗出嚟，個市終於上返30000點啦；但承如噚日條題所講，30000點點都要到一到嘅，原因就係上面嗰啲重貨熊確實吸引，唔衝上去食嘅話真係對唔住自己；不過30000點呢個關口阻力唔細，唔單止係齊點數關口，仲要係第一個位嘅字頭都轉埋嘅一個關口。

依家9點55分，恒指做緊30033點，升47點。日線圖上見恒指今日繼續貼住保歷加通道頂(30034點)繼續上行，近呢四個交易日(計埋今日)恒指嗰四粒燭就好似纜車咁，而保歷加通道頂就係嗰條纜，一路沿住條纜向山頂出發；重點係要睇埋保歷加通道口有無keep住拓闊嘛，依家目測都已經見到一個喇叭型出咗嚟啦，咁你話有無啦。

「咪住！下方SlowSTC(14,3)%K線似乎喺高位就嚟掉頭跌穿條%D線啦喎。」，你啱呀，不過猶記得年初嗰時我哋(或者得我一個啦)試過被SlowSTC(14,3)%K高位跌穿%D線跣一獲，走去博掉頭而開唔知Put定熊啦，輸到(未死得嘅)攤攤腰嘅。如果用嗰段時間嘅恒指日線圖同依家嘅比較，你就會發現其實個市喺SlowSTC(14,3)超買再超買嘅情況之下仍然繼續向上走，最主要嘅原因就係上方嘅熊證街貨重到媽都唔認得，與此同時再留心埋條保歷加通道，其實當時保歷加通道口亦係拓闊中。

再睇埋恒指牛熊證街貨，上方熊證最貼價嗰三層全數都過千張期指，就算數上第六層，即係30500至30599點，都仲有859張期指，同現價(10時05分報29933點)比，都真係比多600點就乜都掃清晒。至於下方最貼價嘅牛證，講緊係29100至29199點，同現價比相差900幾點，但就只得237張期指。咁你話向上走定向下走啦。

噚日洗完牙再約下次第三次日期時，望住診所個月曆喺度數日子，嚟緊星期日同下個星期三洗埋之後就完咗第一個周療程，之後18號再去覆診，跟手放復活節假，再之後25號開始就我放大假，直至5月2日先返工，呢個4月幾快過，跟住就5月啦...咦？5月咪「五窮」囉，如果今年個市按傳統習俗而「舉行」「五窮、六絕、七翻身」嘅話，咁即係話如果個市係都要食嗰幾千張期指而要再500點嘅話，睇嚟呢個4月要完成啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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