重要通告 港股直擊

中國恒石(01197)獲大股東提私有化。

中國恒石宣布，振石控股全資擁有的振石集團(香港)和石複合材料作為要約方，向公司股東提出每股2.5元私有化建議，每股作價較停牌前報2.31元，溢價約8.23%。

按目前已發行計劃股份約2.05億股計算，建議所需現金金額約5.14億元。

計劃生效後，要約方持有該公司已發行股本約20.55%，而要約方一致行動人士將持有該公司已發行股本約79.45%，因此，公司全部已發行股本將由要約方及要約方一致行動人士持有。