港股直擊 即巿股評

市場憧憬中美貿易談判再有進展，外圍股市持續造好，恒指在周五清明節假期前有望升上三萬點水平。

隔晚美股小幅收高，道指升39點或0.15%報26218點，標普500漲0.21%報2873點，納指漲0.6%報7895點。納指和標普500指數創六月以來新高。

晶片股大漲，AMD漲逾8%。此前有報道稱全球最大晶片製造商台積電在第二季度將收到更多的智能手機晶片訂單，有望在第三季度實現滿負荷運轉。

中概股方面，阿里巴巴跌1.9%，Altaba擬沽售400億美元阿里股票。京東漲0.07%，百度漲2.3%；中國鋁業漲6.69%，微博漲4.61%，網易漲3.59%。

美國3月份的服務業增長放緩速度超出預期。數據顯示，美國3月ISM非製造業指數降至56.1，創2017年8月以來新低。

有「小非農」之稱的美國3月ADP就業人數僅新增12.9萬，創18個月新低，預期17.5萬，前值18.3萬。 穆迪首席經濟學家詹迪表示，就業市場疲軟，大多數行業和公司規模的就業增長都顯著放緩；隨着經濟正在努力應對衰退的財政刺激、貿易不確定性以及美聯儲緊縮政策的滯後影響，企業招聘謹慎。

由於經濟減速和國際貿易僵局，世貿組織(WTO)將今年全球貿易增長預期從去年9月的3.7%下調至2.6%，降幅超過一個百分點。2018年全球貿易僅增長了3%，遠低於世貿組織3.9%的預測，而這一預測去年就曾被調降過。世貿預測，明年貿易增長只會小幅升高，達到3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.8元，較本港上日收市高0.4元；騰訊(00700)ADR收報376.77元，低1.23元；國壽(02628)ADR收報21.6元，低0.2元。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報14.52元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報5.17元，低2仙；中石化(00386)ADR收報6.28元，低7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.58元，低0.47元；聯通(00762)ADR收報10.05元，高7仙；中電信(00728)ADR收報4.32元，低1仙。

ADR港股比例指數報29909，較周三恒指收市低77點或0.26%。即月恒指夜期收市收復三萬點關，收報30075點，升112點，高水89點。恒指昨日臨收市前高見29999點，惟三萬關擦身而過，收報29986點，升361點或1.22%，創九個半月高位。恒指連升七日累漲1463點，升幅5.1%。恒指14天RSI升至68.8，仍未進入70以上之技術超買水平，恒指短期阻力參考去年6月19日下跌裂口頂部30259點水平。周五港股清明節假期休市。

焦點板塊

內地航空股：國務院常務會議決定，今年降低政府性收費和經營服務性收費措施，進一步為企業和群眾減負。其中民航發展基金徵收標準降低一半，刺激在紐交所上市的東航(00670)和南航(01055)之ADR收市分別急升15.4%及12.6%。

焦點股份

碧桂園(02007)：公布3月份實現合同銷售金額約451.3億元人民幣，按年增加2.16%。

金界控股(03918)：公布今年首3個月博彩總收入3.21億元(美元‧下同)，按年增長32.07%。期內，貴賓業務金額81.87億元，增長四成半。

老恒和釀造(02226)：公布控股股東兼主席陳衛忠已委任一名財務顧問，就該公司長遠發展及利益物色有意投資者或戰略合作夥伴。外電稍早報道，老恒和釀造的股東與一家顧問機構，就可能將出售其持有逾49%股份作研究。

微創醫療(00853)：公布建議分拆旗下心脈醫療科技，於上海證券交易所科創板獨立上市。