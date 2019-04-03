港股直擊 即巿股評

港股七連升，恒指高開162點，甫開升幅一度收窄至91點，見29715點全日低，之後發力飆升，午後進一步走高，尾段曾飆374點，見29999點。恒指最終收報29986點，升361點或1.2%，連升七日累漲1463點，升幅5.1%。。

今日北水淨流入降至12.6億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

藍籌股方面，騰訊(00700)全日有2.94億元淨流入；萬洲(00288)續有2.09億元淨流入。

中資金融股方面，太保(02601)有1.08億元淨流入；新華保險(01336)有8784萬元淨流入。相反，創逾一年高的平保(02318)有379萬元淨流出。中國銀河(06881)有3655萬元淨走；建行(00939)有3760萬元淨走。

內房股方面，融創中國(01918)有7970萬元淨買；融信中國(03301)有5415萬元淨買。相反，中海外(00688)有1.48億元淨走；新城發展(01030)有1.68億元淨走。

汽車股全線造好，不過吉利(00175)有2.23億元淨流出；廣汽集團(02238)有7542萬元淨流出。

其他淨流入較高股份有：華能國際(00902)有8057萬元淨流入；青島啤(00168)有6700萬元淨流入。

另外，金風(02208)有5706萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、吉利、華能國際、萬洲、新城發展、融創、廣汽、中海外、中國銀河及太保。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、新華保險、新城發展、金風、建行、平保、吉利、融信中國及青島啤。