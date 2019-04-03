港股直擊 即巿股評

內地服務業PMI升至逾一年高，加上美國總統特朗普表示與中國貿易談判進展非常順利，港股今日創七連升，幾乎觸及三萬點大關。

恒指今早高開162點，甫開升幅一度收窄至91點，見29715點全日低，之後發力飆升，上午最多升304點，見29929點，恒指中午升254點。港股尾段升幅進一步擴大，臨收市前高見29999點，創去年6月20日以來新高，惟收市競價時段略為嘜低，收市報29986點，升361點或1.22%，三萬關擦身而過。

恒指連升七日累漲1463點，升幅5.1%。

今日大市成交額1225.95億元。

國企指數報11705點，升158點或1.37%。

大市今日上升股份比例為56%；下跌股份比例為44%，反映大市升勢未算全面。

內地股市今日進一步造好，受中國服務業PMI升至14個月高的消息刺激，上證指數早段止跌回升，收市報3216點，漲39點或1.24%，收一年高位。

藍籌股方面，騰訊(00700)的《權力的遊戲‧凜冬將至》獲批版號，股價升至逾八個月高位，收升3.3%領漲大市，成交破百億元居首。平保(02318)創逾一年高，收升2.6%；滙控(00005)發力再升1.5%，見個半月高位；領展(00823)及煤氣(00003)均升0.6%，惟今日未能再破頂。中生製藥(01177)升2.6%。相反，本地地產股回氣，信置(00083)跌1.4%；恒隆地產(00101)跌0.3%。

焦點板塊

科網股：除騰訊顯著造好外，騰訊分別增持和入股的微盟(02013)和有贊(08083)分別升19%和6.3%。另外，豆盟科技(01917)升17.6%；創夢天地(01119)升6.5%；樂遊(01089)升5.3%。不過，有才天下獵聘(06100)據報有股東折讓8%減持，股價創新低，收市挫11.3%。

中資券商股：外電引述中證監期貨監管部處長焦增軍指，中國計劃放寬對股指期貨的限制，包括恢復股指期貨的正常交易、向外國投資者開放現有的股指期貨、港交所和中國金融期貨交易所將推出MSCI中國指數期貨。券商飆高，信証(06030)升3.6%；華泰(06886)升4.5%；中國銀河(06881)、海通(06837)、廣發(01776)和招證(06099)升逾3%，銀河及海通A股均漲停；魯証期貨(01461)飆20.8%；弘業期貨(03678)飆16.5%。

濠賭股：日前公布的上月賭收按年微跌但勝預期，高盛最新調高亞洲博彩收入增長預測，上調多隻賭股目標價。銀娛(00027)再升3.1%，連升四日；獲高盛升評級至「買入」的永利(01128)升逾6%；新濠國際(00200)升逾3%；澳博(00880)升2.6%。

內房股：多隻二、三線股突圍，近日熱炒的世房(00813)、金茂(00817)和中海宏洋(00081)創最少52周新高，惟收市升幅回順。另外，遠洋集團(03377)追落後飆13%；綠景中國(00095)升15.2%。

汽車股：中國汽車流通協會指去年汽車市場首現負增長，引起政府高度重視，期望多措並舉推動汽車消費，又即日啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查。長汽(02333)升4%；吉利(00175)升3.4%：北京汽車(01958)急升9.5%；比亞迪(01211)升2.1%；廣汽(02238)彈4.7%；華晨(01114)升2.5%。

焦點股份

中遠海控(01919)：市傳全球最大的貨櫃運輸公司馬士基，其主力航線歐洲線的收貨量超出最大裝載量，本月15日之後船運費每標準箱急漲500美元。傳聞刺激中遠系AH全線飆，中遠海發(02866)升8.6%；中遠海控(01919)飆14.9%，其A股均漲停；中遠海能(01138)升6.3%。

交通銀行(03328)：H股逆市跌0.5%；A股(601328.SH)先跌倒升0.3%。社保基金根據資產配置計劃和業務發展需要，計劃於未來3個月，減持交行不超過7.43億股；6個月內累計減持不超過14.85億股A股，即不超過已發行普通股股份總數的2%。

眾安在綫(6060)：較早前獲發本港虛擬銀行牌照，今日又再落鑊，收市急升7.1%；與眾安合營的百仕達控股(01168)急升8.2%。

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