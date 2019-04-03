港股直擊 即巿股評

內地服務業PMI升至逾一年高，加上美國總統特朗普在表示與中國貿易談判進展非常順利，港股連升六日後進逼三萬點。

恒指今早高開162點，甫開升幅一度收窄至91點，見29715點半日低，之後發力飆升，最多升304點，見29929點，創去年6月20日以來新高，但未能突破三萬點，半日收市前回順。恒指中午收報29879點，升254點或0.9%，大市成交額630.5億元。

國企指數報11627點，升81點或0.7%。

A股個別發展，滬指升0.23%；深成指跌0.04%。財新/Markit公布，中國3月服務業採購經理指數按月大增3.3個百分點至54.4，為14個月高位；當月綜合PMI按月升2.2個百分點至52.9。

藍籌股方面，平保(02318)創逾一年高，半日升1.3%，成交額18.16億元排第二；銀娛(00027)升2.2%；創科(00669)升1.2%；中生製藥(01177)升2.6%。相反，信置(00083)跌1.3%；新世界發展(00017)跌0.9%。

焦點板塊

科網股：騰訊(00700)的《權力的遊戲‧凜冬將至》獲批版號，半日升2.4%領漲大市，騰訊分別增持和入股的微盟(02013)和有贊(08083)分別升20.5%和12.5%。另外，豆盟科技(01917)升15.7%；創夢天地(01119)升3.8%；樂遊(01089)升3.5%。不過，有才天下(06100)據報有股東折讓8%減持，股價創新低，半日挫10.7%。

內房股：多隻二、三線股突圍，熱炒的世房(00813)、金茂(00817)和中海宏洋(00081)創最少52周新高，半日分別升2.7%、4.4%和半成。另外，遠洋(03377)飆12.5%；嘉年華(00996)升11.6%；綠景中國(00095)升9.9%。

汽車股：中國汽車流通協會指去年汽車市場首現負增長，引起政府高度重視，期望多措並舉推動汽車消費，又即日啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查。主要汽車，長汽(02333)升4%；吉利(00175)升2.8%：北汽(01958)升半成；比亞迪(01211)升1.9%；廣汽(02238)升1.6%；華晨(01114)升1.1%。

焦點股份

交通銀行(03328)：H股逆市跌1.7%；A股(601328.SH)跌1.27%。社保基金根據資產配置計劃和業務發展需要，計劃於未來3個月，減持交行不超過7.43億股；6個月內累計減持不超過14.85億股A股，即不超過已發行普通股股份總數的2%。

永利澳門(01128)：獲高盛升評級至買入，半日急漲半成，成交額3.81億元。

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