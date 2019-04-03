訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:24 港股直擊 即巿股評

恒指暫受制三萬點 熱炒內房回勇

放大圖片

內地服務業PMI升至逾一年高，加上美國總統特朗普在表示與中國貿易談判進展非常順利，港股今早挑戰三萬點。

恒指今早高開162點，甫開升幅一度收窄至91點，見29715點暫時低，之後發力飆升，暫時最多升304點，見29929點，暫未能突破三萬點，最新回順。截至上午約11時16分，恒指報29825點，升200點或0.7%，大市成交額543.98億元。

國企指數報11611點，升65點或0.6%。

A股個別發展，滬指升0.04%；深成指跌0.29%。財新/Markit公布，中國3月服務業採購經理指數按月大增3.3個百分點至54.4，為14個月高位；當月綜合PMI按月升2.2個百分點至52.9。

藍籌股方面，平保(02318)創逾一年高，現升1%；友邦(01299)破頂，現升1%。

騰訊(00700)的《權力的遊戲‧凜冬將至》獲批版號，最新升2.1%領漲大市；騰訊分別增持和入股的微盟(02013)和有贊(08083)最新分別升16.8%和10.9%。

另外，創夢天地(01119)升3.9%。

手機股方面，小米(01810)升1.3%；丘鈦(01478)升1.3%；高偉(01415)升0.6%。

5G股鐵塔(00788)升2.6%。

熱炒內房回勇， 世茂房地產(00813)和中國金茂(00817)創最少52周高，分別升2.3%和6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。