港股直擊 即巿股評

內地服務業PMI升至逾一年高，加上美國總統特朗普在表示與中國貿易談判進展非常順利，港股今早挑戰三萬點。

恒指今早高開162點，甫開升幅一度收窄至91點，見29715點暫時低，之後發力飆升，暫時最多升304點，見29929點，暫未能突破三萬點，最新回順。截至上午約11時16分，恒指報29825點，升200點或0.7%，大市成交額543.98億元。

國企指數報11611點，升65點或0.6%。

A股個別發展，滬指升0.04%；深成指跌0.29%。財新/Markit公布，中國3月服務業採購經理指數按月大增3.3個百分點至54.4，為14個月高位；當月綜合PMI按月升2.2個百分點至52.9。

藍籌股方面，平保(02318)創逾一年高，現升1%；友邦(01299)破頂，現升1%。

騰訊(00700)的《權力的遊戲‧凜冬將至》獲批版號，最新升2.1%領漲大市；騰訊分別增持和入股的微盟(02013)和有贊(08083)最新分別升16.8%和10.9%。

另外，創夢天地(01119)升3.9%。

手機股方面，小米(01810)升1.3%；丘鈦(01478)升1.3%；高偉(01415)升0.6%。

5G股鐵塔(00788)升2.6%。

熱炒內房回勇， 世茂房地產(00813)和中國金茂(00817)創最少52周高，分別升2.3%和6%。

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