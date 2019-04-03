港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指牛(67011)出嚟，喺朝早大約10點50分至11點5分，見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣，呢個時候(67011)高低位做過$0.055/$0.05，平均買入價就係$0.0525。等咗一日，恒指點數無也大變化，(67011)呢一小注亦都過夜就算。

噚日喺[下半part]時計過一條數就係保歷加通道個口依家擘到有幾闊。由兩個星期前嘅數據一直開始度，至度噚日下晝2點零到啦，得到堆數字係保歷加通道口係近呢一兩日先至有明顯拓闊，此前都只係keep住長方形嘅走勢，於是(67011)就更可以。當然，保歷加通道口拓闊有目測都見到，但計數只係為進一步確認咁解。

不過，熟悉我嘅朋友都知道我本人對於過夜確實係麻麻地，無耐性係最主要嘅原因，淆底亦係第二個原因。今朝起身見到日經由跌幾點、出門口時升過百點、上到巴士出咗隧道戰友Jack WhatsApp我殺熊，到臨落車時收到親愛的台長嘅message：恒指高開160點，見29785點九個多月高位；友邦創81元以上新高。出完呢個push之後，再落車行返公司，接收埋同事阿Jo請我食嘅牛角包做早餐，再坐底先至睇吓隻(67011)，當時係9點35分，(67011)做緊$0.063。咁樣裂口高開仲劍指30000點就更係開5分鐘圖等SlowSTC(14,3)超買先走人啦，等到9點45分至10點，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)終於出超買，呢個時候(67011)高低位分別做過$0.073/$0.066，平均賣出價就係$0.0695，對比噚日嘅平均買入價$0.0525，32.4%賺幅就袋袋平安，今日下晝有錢去做第二次深度洗牙啦。(所以今日[下半part]係暫停營業)

抽升過後換嚟嘅就更係技術指標呈嚴重超買作掉頭，所以依家10點24分，恒指升幅略為收窄至287點，做緊29912點，暫時最高見過29929點，日線圖上SlowSTC(14,3)%K線同%D線已經上到超買，而14RSI亦都準備踩入70嘅超買範圍；再者今日恒指粒燭明顯升穿保歷加通道頂(29854點)。正如噚日所講，升穿保歷加通道頂唔係問題，大不了回一回/停一停再嚟過，問題在於保歷加通道口比唔比位佢回完/停完之後再嚟過咁解，睇目前嘅情況，保歷加通道口亦係繼續拓闊中。

望埋恒指牛熊證街貨圖，頭兩層牛證已經被大市一chok，chok死晒，依家最貼價嘅係29900至29999點，呢度有相當於829張期指，再上多一層就禾味啦，因為30000至30099點呢度有1529張期指，係依家嘅重貨區，細拆嘅話喺30000至30049呢度先至係重中之重，有相於1254張期指。

呢鋪個市擺到明係要上一上30000點先安樂架啦，進取嘅想貪個百零點上30000點嘅話，揀一隻貼價高槓桿嘅牛證，但真係要睇住個市，一到30000點(比盡你30050點當食咗個重中之重嘅街貨呢)就好收手；穩陣嘅，就比啲耐性個市過埋呢30000點，可能分分鐘今日做完，如是者極有可能有更加大量嘅資金見30000點出現就開始博佢掉頭，所以第二日出嚟嘅恒指牛熊證街貨圖可能有更多、更近嘅熊證重貨出現，如是者再開牛，博市再上再殺過，咁就更加安全啦。

講多次，今日[下半part]暫停營業，謝謝。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#