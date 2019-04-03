即巿股評 港股直擊

4月1日「搏拳實錄」答EJFQ用戶eu9ip9君問4月會不會有大牛市提到，隨着EJFQ系統反映於強勢股買盤的強勢股指數在2月27日升至82.3%後掉頭下跌，10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬則於3月11日以71.8%見頂，恒指亦於3月19日創29486點的去年6月21日以來intraday新高後反覆下跌；代表港股大市及恒指升勢有暫告一段落的意味。

但老徐指出，強勢股指數能夠升穿80%、平滑中線市寬在70至80%的阻力區徘徊了兩個星期（2月26日至3月18日），市底之強只有2015年「大時代」才得以一見，因此認為，港股確有條件催生牛市，只不過大市及恒指經過一輪急升後需要「回氣」，估計大牛市（或延續年初以來的升勢）未有咁快出現。

就在文章見報當日，恒指裂口急升1.75%，更創出29612和29562點的逾九個月intraday和收市新高。姑勿論市場是炒作中美貿易談判有進展，抑或藉口Markit/財新公布中國3月製造業指數升至50.8、重返擴張狀態或景氣的消息刺激，以去年10月30日的24585點收市低位計，恒指反彈超過兩成，一個理論上的技術牛市已誕生。

然而，出現技術牛市並不代表恒指便會就此扶搖直上，況且從另一個角度看，整體大市高於250天線股份比率的長線市寬截至周一收市升至38.7%，與50%的牛熊分界線仍有距離，換句話說，尚未確認進入牛市。

此外，強勢股指數於2月27日從82.3%的超高水平回落以來，出現一頂低於一頂，代表強勢股買盤持續收斂，這或許反映部分游資獲利離場，因而導致金管局由3月8日至28日的三個星期內，先後在紐約和香港曾六次入市合共接了約155億港元沽盤。

更值得一提的是，平滑中線市寬不論開始上升或下跌，通常都會維持一段以「月」計的時間，該市寬於3月11日見頂，到19日才跌穿阻力區，相信仍未夠時候轉向回升；再加上強勢股指數如果短期內依然未能較明顯升穿3月14日45.9%的上次低位，恒指不易會有太大突破。

此外，短線及中線市寬（股價高於50天線股份比率）自2月中旬至今與恒指的「熊背馳」狀態仍未解決（resolve），最終都會影響恒指的表現。

總而言之，恒指出現技術牛市是無可否認的事實，升市亦無謂火中取栗估頂，老徐會等到恒指升至過去一年累積的約29700至30000點的小型成交量密集區底阻力附近long put，利用輸晒有限的期權金，小注博恒指回測4月1日的上升裂口（29100至29383點）；反之，若恒指未去到成交量密集區（或蟹貨區）就已回調，則考慮在4月1日的上升裂口範圍short put或long call。

老徐