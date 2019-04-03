隔晚美股個別發展，道指跌79點，納指連升第四日。中美今日將舉行第九輪高級別經貿磋商，美國總統特朗普再度表示，與中國貿易談判進展非常順利。港股連升六日後，今早高開過百點。
恒指高開160點，報29785，刷新近九個半月高位。
國企指數高開47點，報11594。
騰訊(00700)高開1.6%，報372元。
滙控(00005)續追落後，高開1.1%，報66.15元。
平保(02318)高開0.7%，報89.35元。
友邦(01299)高開1.4%，報81.1元，創新高。
隔晚美股個別發展，道指跌79點，納指連升第四日。中美今日將舉行第九輪高級別經貿磋商，美國總統特朗普再度表示，與中國貿易談判進展非常順利。港股連升六日後，今早高開過百點。
恒指高開160點，報29785，刷新近九個半月高位。
國企指數高開47點，報11594。
騰訊(00700)高開1.6%，報372元。
滙控(00005)續追落後，高開1.1%，報66.15元。
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