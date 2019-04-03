港股直擊 即巿股評

港股連升六日，中美今日將舉行第九輪高級別經貿磋商，市場期望再有進展，港股ADR預示今早仍能靠穩。

隔晚美股個別發展，道指跌79點或0.3%，報26179點；標普500基本收平，報2867點；納指連升第四日，收市漲0.25%，報7848點。蘋果收漲1.5%，全球智能手機市場增長高於預測。Facebook升逾3% 德銀看好Instagram電商收益。比特幣大漲，提振區塊鏈股，迅雷漲近8%，Riot Blockchain漲22.6%。

Newzoo的一份報告發現，截至2018年6月，全球活躍的智能手機約有33億部。截至2018財年年底，智能手機市場規模約為33億部，實際增長率比預期高出30.43%，複合年增長率為21% ，高於2015財年預期的18.6億部。Newzoo預測，到2021年，全球智能手機用戶將達到38億，這意味着從2019財年到2020財年的複合年增長率將達到7.4%。蘋果目前控制全球智能手機市場24%的份額，截至2018年6月，其活躍設備達8.007億台。

周二經濟數據方面，美國2月耐用品訂單指數出現4個月以來首次下降，商業投資繼續下滑，顯示開年後美國經濟增長放緩。

摩根士丹利發布最新報告稱，未來12個月，美國市場周期指標有高達70%的概率將轉為下行。而且，如果最近的經濟數據惡化趨勢持續下去，最早會在下個月就能看到市場周期指標從擴張轉為下行。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.17元，較本港上日收市高0.72元；騰訊(00700)ADR收報367.92元，高1.92元；國壽(02628)ADR收報21.41元，低4仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報14.62元，低8仙；中石油(00857)ADR收報5.17元，高2仙；中石化(00386)ADR收報6.33元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.62元，高0.27元；聯通(00762)ADR收報10.17元，高7仙；中電信(00728)ADR收報4.45元，低1仙。

ADR港股比例指數報29684，較周二恒指收市高59點或0.2%。恒指昨日高見29736點，創逾九個月高，收報29624點，升62點或0.2%，連升第六日，累飆1101點或3.9%。恒指14天RSI昨日報64.6，仍未進入70之超買水平。

中美今日將舉行第九輪高級別經貿磋商，美國總統特朗普再度表示，與中國貿易談判進展非常順利。美國貿易代表萊特希澤、財長努欽和中國國務院副總理劉鶴將於周三繼續進行貿易談判，幾天前雙方稱上周在北京的談判取得進展。另外，外電報道，雙方目標是在今次會談結束時達成初步協議，然後安排兩國元首會面，並正式簽署貿易協議。

焦點股份

凱升控股(00102)：公布主要股東益航及主席兼非執行董事郭人豪，獲第三方接洽以收購其持有的全部股權。益航及郭人豪正在考慮有關建議，但尚未作出決定。凱升昨日收市急升15.8%。

萬科企業(02202)：公布3月合同銷售金額573.7億元人民幣，按年上升13.2%；今年首3個月合同銷售下跌3.12%。

新城悅(01755)：遭證監會指股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動。該股昨日收報7.96元，跌0.28元或3.4%。

中國金茂(00817)：公布3月份取得簽約銷售金額100.35億元人民幣，按月增長25.8%。

微盟集團(02013)：公布獲股東騰訊控股通知，藉其子公司購入9682萬股該公司已發行的股份。緊接增持事項後，騰訊持有該公司1.55億股，佔已發行股本總額約7.73%。

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