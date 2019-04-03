今日 08:22
重要通告
港股直擊
新城發展(01030)建議發行美元計價優先票據，所得款項淨額用於償還若干現有債務及一般公司用途。
集團已申請票據於新交所上市及報價。
文翠珊向工黨求援 脫歐再延期
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周慧萍
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【信報月刊】單偉建：馬雲「計劃經濟論」無…
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陸劍平
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永利渡假村行政人員被指隱瞞史提夫永利性侵指控
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商業投資弱 道指收市挫79點
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