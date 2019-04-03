即巿股評 港股直擊

甲子周期出自於邵雍學說，他創作的《伏羲先天六十四卦次序方圓圖》把易經轉化為「象數」，對後期影響極大。

在過去教授江恩理論課的時候，我就和學員們一起比較過江恩的基準圖和六十四方圓圖，發現兩者極其相似。無論江恩有沒有參考中國的易經哲學，相信兩個東西方學說都是在研究自然法，從而得到一致的結論。

而邵雍的另一部歷史著作《皇極經世》則推出了六十甲子體系。三十年為一世，每一世的干支年份，自甲子年到癸巳年，或由甲午年到癸亥年。後世也稱之為干支周期，干支就是我們經常聽到的八字的代碼。而一個完整甲子循環就是六十。

通過拆解港股的波動規律，我們可以發現亦存在明顯的六十個月周期，該周期數鏡像重現，亦交替出現，同時周線亦存在並共振。我們無法驗證六十年周期，因為恒生指數1969年推出至今53年數據不足。

該周期可發現18年1月底部的六十月後見13年12月重要頂部，其六十月後又見18年1月重要頂部。

又09年3月重要頂部升浪起點對應了六十月後的14年3月重要底部，其六十月後的19年3月，我們可能又見要市場轉折而出現頂部

心水清的讀者應該發現，六十月不就是5個12月也就是五年，兩個五年就是江恩所述重要的十年周期嘛！

打著江恩旗號的專家如果不知道這個規律，讀者就要考慮下其專業性了。

從這個周期，我們還可以發現，港股其實存在明顯季節性走勢。你可以發現，很多頂部底部都出現在12月，1月，以及3月，4月。

通常，港股傾向於在第一季度走出一段新的趨勢，然後其後第二季度出現休整。

例如，開年之後一段上漲，經常會在3,4月尋頂其後出現調整。反過來說，如果上年年底開始出現一輪下跌，3,4月可能築底然後出現反彈。

這或許和人們的行為習慣有關，一般年結不是12月31日就是3月31日，每年的第一季度人們忙著做預算，開工，投資，安排稅務，很多經濟活動都是在這個時期進行。

相信一些投資股市很多年的讀者看完也會突然找到很多回憶。我們只不過把這個規律用「數」來形容和概括出來，然後好好利用。

掌握周期數的好處，就是我們可以計算出未來的時間點，下個時間點我就先賣個關子，這個時間點同樣與前面所講的數相對應，到時候我們再驗證。

當然，預測未來有助於準備好現在，實際操作就必定要結合趨勢形態和價格因素。在上月的6日和21日都提前給會員預警了僅有的兩次大跌，其他時候順勢造好無可厚非，適當時候做好避險。真的轉勢了，清倉沽空！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法