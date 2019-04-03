港股直擊

近日內地公布的經濟數據勝預期，中港股市齊受惠，周一皆出現向上突破。期指周一高開338點後，雖然開市初段升幅一度略為收窄，低見29415點，惟之後再次發力向上，並一度勁升逾600點，高見29681點；午後部分時間在高位徘徊，最終全日仍漲509點，收報29586點。

期指昨天高開114點後，早市曾倒跌3點，低見29583點，惟之後於29600點至29700點區間內反覆上落，直到尾市升勢再現，最終以近全日高位（29749點）收市，全日升153點，收報29739點。

中國3月份官方及財新PMI數據皆勝預期，兩者同時重上50榮枯線之上，反映內地經濟再次步入擴張階段，是次公布的官方PMI數字較之前的升幅（由2月49.2升至3月的50.5）創2012年以來單月最勁，相關數據或可反映中央之前推出一系列的刺激經濟措施漸見成效，令市場對內地經濟前景的憂慮急速降溫，從而刺激中港股市向上突破。

外圍衝擊 忌過度進取

隨着內地經濟前景漸見回穩，再配合預期將會出台一系列刺激措施，內地股市中線走勢有機會繼續走強，港股亦因而受惠再闖本年高位，不過短線還需看本周舉行的第九輪中美高級別貿談進展。

除此之外，市場上亦有些不明朗因素正在發酵，如新興市場持續走資及本港銀行結餘減少等，因此即使預期中港股市中線表現續向好，惟大家亦不要排除短線於高位借消息急速回調後才再上的機會，建議現階段作中線部署不宜太過進取，可考慮回調時或向上突破每個重要阻力，才分注入市方為上策。

技術方面，經過上周五的反彈，期指已完全回補上周一的下跌裂口，以及重上20天移動平均線，令期指短線技術走勢初見回穩。及後於周一，期指再急升，除了營造一個上升裂口（29196點至29415點），最終更以大陽燭收市升穿前浪頂的重要阻力29541點，昨天升穿周一高位29681點，反映期指短線技術走勢已快速由回穩轉為向好，短線將有力繼續向上挑戰下一個重要阻力區間，即大概29900點至30200點，如非有重大的利好消息配合（如中美貿談出現突破性的進展），暫時仍預期該區間阻力不輕，因該處除了是去年6月19日營造出下跌裂口的位置，同時亦是由33515點至24526點的黃金比率反彈0.618（30081點）之所在。

小注即月價外800點Long Put

向下的短線重要支持區間將會上移至周一的上升裂口（29196點至29415點），即使短線出現回調，惟只有未有完全回補整個上升裂口的話，期指短線未來仍會續向29900點至30200點之區間進發；相反，期指有機會再試保歷加通道中軸的支持，即20天移動平均線的支持（現時為28971點），或上周二的28410點重要支持。

策略方面，如按上期建議，於周一開市初段29400點之上時小注部署即月價外800點Long Put，最終期指收市以陽燭升穿29541點的前浪頂重要阻力，大家應已於即日收市前全部平倉止蝕。現時雖然期指短線技術走勢向好，惟因現價與重要阻力區間29900點至30200點的距離不多，暫不建議於現階段追開好倉，應待以下情況出現才相應部署：

1.期指回調至周一的上升裂口頂部29415點附近，可考慮小注部署即月價外800點的Long Call，並以完全回補整個上升裂口時作止蝕參考。

2.期指升至30000點附近時，可考慮小注部署即月價外800點的Long Put，收博期指未能升穿重要阻力並回頭，以陽燭升穿30200點作止蝕參考。