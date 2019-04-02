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今日 18:28 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】核電設備股先行

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核電股近一個月走勢跑贏傳統火電股，連風電和太陽能發電股亦追不上。

原因有二：第一是中廣核電力(01816)去年業績合格，加上末期息按年增5.9%，引來資金追入。第二是國內年初重新啟動已暫停約3年的核電項目批覆，生態環境部上月受理中核與中廣核兩個建設項目環評文件，擬6月左右開工。

本港核電股除中廣核電力外，亦有幾隻核電設備股。

中廣核電力公布業績後坐穩2.2元水平，不過上月底國家批出國內首批第三代核電機組電價。中廣核電力台山1號和2號機組自投產起到2021年底執行含稅電價0.4350元(人民幣)/千瓦時。

新世代機組本身成本已較高，加上建造超時進一步推高成本，假設用盡機組發電能力，電價試行期內毛利率只有6.9%至7.2%，遠低於第二代機組的19%。雖然2022年後電價或有上調空間，但第三代機組短線難成催化劑。

中廣核電力有業績和派息增長支撐，表現不會太差，月尾除息後見真章。

相對地核電設備股中短線鑊氣較高，因為新項目通過後，資金率先落到設備股上，營運商最遲才享受盈利。

核電設備股主要有東方電氣(01072)和上海電氣(02727)。前者經歷多年資產重組後，去年純利增長6.77%；後者去年純利增長13.44%。

EJFQ一月中下旬底以來先後對兩股發出長線綠燈，現時平均線擺出靚牛陣，吼20天線入場，半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員
[email protected]

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