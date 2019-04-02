港股直擊 中國財經 即巿股評

恒指今早高開174點，報29736點，已屬全日高位，開市後升幅收窄，曾倒跌27點，最終收報29624點，升62點或0.2%，創去年6月20日以來收市新高，連升第六日，累飆1101點或3.9%。

今日北水淨流入降至13.59億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

中資金融股方面，太保(02601)有1.01億元淨流入；人保(01339)有3108萬元淨流入；招行(03968)有6456萬元淨入。相反，曾創逾一年高的平保(02318)有1.33億元淨流出。

濠賭股續造好，銀河娛樂(00027)有1.28億元淨買。

內房股方面，融創中國(01918)有1.93億元淨買；恒大(03333)有4551萬元北水淨入。相反，奧園(03883)有4312萬元淨走。

個別汽車股見流入，吉利(00175)有1.7億元淨流出；廣汽集團(02238)績後兩連跌，有1275萬元淨流入。

醫藥股方面，東陽光藥(01558)有1.16億元淨買；相反，藍籌中國生物製藥(01177)續遭野村睇淡，有1968萬元淨流出。

科技股方面，騰訊(00700)全日有2997萬元淨流出；舜宇光學(02382)有9700萬元淨流入。

萬洲(00288)續有1.2億元淨流入。

其他淨流出較高股份有：神華(01088)有6876萬元淨流出；金風(02208)有4811萬元淨流出；。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、吉利、平保、融創、人保、招商銀行、中生製藥、太保、萬洲及舜宇。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、騰訊、東陽光藥、銀娛、金風、奧園、恒大、神華、廣汽及吉利。