港股直擊 即巿股評

美國10年期債息重上2.5厘水平，推動隔晚美股三大指數升逾1%。港股今日續創逾9個月高，走出六連升。

恒指今早高開174點，報29736點，續創逾九個月高，但已屬全日高位，開市後升幅收窄，曾倒跌27點，見29534點全日低，中午升28點，午後大致窄幅靠穩。恒指收報29624點，升62點或0.2%，創去年6月20日以來收市新高，連升第六日，累飆1101點或3.9%。大市今日上升股份比例為53%；下跌股份比例為47%。

國企指數報11546點，跌10點或0.1%。

大市成交額1079.56億元，較上日減少206億元。

即月期指收市升153點或0.52%，報29739，高水114點。

A股周一急升後，今日窄幅爭持，收市個別發展，滬指升0.2%；深成指跌0.07%。

藍籌股方面，友邦(01299)和煤氣(00003)創新高，收市分別升1.1%和0.1%；騰訊(00700)升0.3%；創科(00669)升3.2%。相反，平保(02318)創逾一年高後回吐1.4%。本地地產股個別走，領展(00823)創新高後倒跌0.1%；信置(00083)跌1.7%；新地(00016)跌0.1%；恒地(00012)跌0.3%。相反，新世界(00017)續創逾六年高，收市升1%；長實(01113)升0.1%。

焦點板塊

濠賭股：澳門上月賭收微跌0.4%，但勝市場預期，濠賭股今日續向好，銀娛(00027)升4.1%，為表現最好藍籌；金沙中國(01928)升2.1%；美高梅中國(02282)升1.1%；永利澳門(01128)升1.5%；新濠國際(00200)升1.9%；澳博(00880)升0.4%。

汽車股：內地重卡創下月度銷售量歷史新高，重汽(03808)飆8.8%；東風(00489)升3.6%；中聯重科(01157)升3.2%。其他重型裝備股方面，濰柴(02338)飆7%；龍工(03339)升2.7%。主要汽車生產商個別走，吉利(00175)升1.7%；長汽(02333)升1.8%；比亞迪(01211)升2.1%；不過廣汽(02338)績後兩連跌，收市挫5.6%。

科技股：中國蘋果官網公布，旗下iPhone產品再度全面減價，帶動蘋果概念及手機相關股借勢造好。高偉電子(01415)飆15.8%；丘鈦科技(01478)飆8.2%；通達集團(00698)升2.3%；瑞聲(02018)升1.5%。其他科技製造商方面，雷蛇(01337)升3.6%；中芯(00981)升3.2%；ASM太平洋(00522)升2.6%；華虹(01347)升5.2%。軟件股方面，金山軟件(03888)飆6.6%；恒騰(00136)升7.6%；創夢天地(01119)升7.3%；樂遊(01089)升7%；擎天軟件(01297)升4.7%。

醫藥股：今日以B制無收入生物科技股表現較突出，康希諾(06185)創新高，收市飆10.3%；百濟(06160)漲半成；君實生物(01877)升3.4%；基石(02616)升3%。不過，藥明康德(02359)創新高後倒跌1.6%。另外，藍籌中國生物製藥(01177)遭野村續叫沽，逆市跌1%。

焦點股份

中金公司(03908)：外電稱美國私募基金TPG大手減持中金，TPG以18.58元出售約1.28億股，套現近24億。中金逆市跌2.7%，市前成交帶動下，全日成交額達29.02億元。

中石化油服(01033)：急飆16.3%，報1.07元。中石化油服A(600871.SH)獲上交所撤銷退市風險警示，深交所因此公布，中石化油服H股獲調入「港股通」交易名單。中石化油服A今早亦漲停。

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