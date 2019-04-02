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國泰航空(00293)公布，與漢莎貨運的商務合作協議，擴展至東向航班。

國泰貨運和漢莎貨運進一步擴展商務合作協議，雙方由歐洲前往香港的航空貨運已開始投入服務。根據協議，香港與多個歐洲機場會建立直接貨運聯繫，包括法蘭克福、阿姆斯特丹、巴塞隆拿、布魯塞爾、都柏林、倫敦希斯路和格域機場等。

客戶除可預訂兩家航空公司專用貨機機隊的貨運服務外，亦可預訂客機腹艙和陸路聯運服務。

國泰商務及貨運董事林紹波表示，與漢莎貨運的合作，實為國泰的歐洲客戶帶來更多利益，增強此全球主要貿易幹線。