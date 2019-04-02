港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數升逾3%，港股5連升後今早高開創逾9個月高，不過走勢之後回順。

恒指今早高開174點，報29736點，續創去年6月21日以來新高，但已屬半日高位，開市後升幅收窄，11時前曾倒跌27點，見29534點半日低。恒指中午收報29590點，升28點或0.1%，大市成交額614.62億元。

國企指數報11570點，升13點或0.1%。

A股半日反覆靠穩，滬指升0.41%；深成指升0.43%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.7%；中信股份(00267)升2.5%；創科(00669)升1.8%。相反，平保(02318)創逾一年高後回吐0.9%；煤氣(00003)倒跌0.7%。本地地產股回落，信置(00083)跌2.1%；長實集團(01113)跌0.3%；恒地(00012)跌0.5%。

焦點板塊

濠賭股：澳門上月賭收微跌0.4%，但勝市場預期，濠賭股今早續向好，銀娛(00027)升3.6%；金沙中國(01928)升1.2%；美高梅中國(02282)升1.3%；永利澳門(01128)升0.8%；新濠國際(00200)升2.9%；澳博(00880)升0.2%。

重型裝備股：內地重卡創下月度銷售量歷史新高，重汽(03808)半日漲半成；東風(00489)升2.1%；中聯重科(01157)升3.5%。另外，濰柴(02338)飆5.3%；龍工(03339)升2.3%。

焦點股份

中金公司(03908)：外電稱美國私募基金TPG大手減持中金，TPG以18.58元出售約1.28億股套現近24億。中金半日跌2.1%，成交額達26.56億元。

中石化油服(01033)：半日飆14.1%，報1.05元。中石化油服A(600871.SH)獲上交所撤銷退市風險警示，深交所因此公布，中石化油服H股獲調入「港股通」交易名單。中石化油服A今早亦漲停。

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