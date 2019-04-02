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【異動股】信德暫錄6連升累漲兩成 橫琴項目料今年開售

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信德集團(00242)在業績公布後持續向好，曾升2.8%，高見3.3元，創逾九個月高位，現報3.28元，暫錄六連升，累漲近兩成。

消息方面，珠海市橫琴新區管委會公布，國務院原則同意《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》，建設範圍界定為橫琴島及所轄海域，總面積106.46平方公里。

信德至於持股70%的橫琴綜合發展項目，佔地2.38萬平方米，建有酒店、零售、辦公大樓、服務式住宅及泊車位，項目暫定於2020年落成，預計可在今年開售。

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