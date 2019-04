港股直擊 即巿股評

澳門上月賭收258億澳門元,按年微跌0.4%,仍勝市場預期。

滙豐環球研究發表報告,以" It's just luck, don't get too excited"為題,認為3月賭收主要受惠貴賓廳(VIP)較有利之贏率(win rate),呼籲投資者莫太興奮。該行估計,若調整贏率因素,3月賭收或按年跌約一成。

該行指,貴賓廳業務短期前景仍然具挑戰,將拖累整體賭收勢頭,或需要數個月時間才看到穩定跡象;至於中埸需求相對穩定,不過預期高端中場短期表現或仍呆滯。

滙證建議選擇性買濠賭股,看好美高梅中國(02282)及在美國買賣的新濠博亞娛樂(MLCO)。

更多券商分析,請瀏覽本網大行精選。