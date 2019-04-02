港股直擊 即巿股評

噚日揀咗兩隻牛證出嚟，分別係進取嘅恒指牛(66741)同埋安全嘅恒指牛(66950)，喺朝早11點45分至上半場收市前嗰15分鐘，見恒指5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)出現超賣，呢個時候用(66741)同(66950)嘅高低位再拉個中位數出嚟作為平均買入價嘅話，證價分別係$0.0485同$0.0725。等咗一個下晝見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)雖然有郁到，但點數上都係咁上下；最正嘅係喺噚日下晝1點55分至2點開始至到收市，恒指點數變動不大但5分鐘圖SlowSTC(14,3)係咁上，真係谷鬼氣，唯有過夜就算。

瞓醒+執返好啲眼耳口鼻之後，開電視見到日經升百零點，咁啱又播緊ADR個價，見大部份都係升，咁(66741)同(66950)過夜都無咁驚。結果今朝做完U盤之後，恒指開報29736點，升174點，但見5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)未上到嚴重超買水平，%K線同%D線均見「7」字頭，貪心鬼仲諗住等開市時個市可能會向上chok多兩三步，望升逾200點時就將(66741)同(66950)走，誰不知一開就變高開低走格局，呻笨呻咗半個鐘到(掛住落車行返公司又掛住上咗部份稿先)，依家10點5分再睇恒指，升82點，做緊29644點，呢個時候(66741)同(66950)分別做緊$0.057同$0.082，計落都有17.5%同13.1%賺幅，都係袋咗落袋先啦，反正聽日要去做第二次深層洗牙又要錢。

依家10點13分，恒指最高暫時做過29736點，即係話第一層熊證29600至29699點嗰842張期指已經變成大戶嘅早餐，29700至29799點「榮升」為最貼價熊證，呢度有相當於848張期指；再上多一層，即係29800至29899點，就有1172張期指，果然急升過後有唔少錢會選擇博掉頭。

至於下方嘅牛證最貼價嘅就上到29100至29199點，呢度就只有247張期指，如果現價(10點16分做29621點計)開始向下行多422點嘅話，咁先至可以踩到得呢一層嘅門口(29199點)；相反，如果要殺上方熊證嘅話，只要現價向上彈返79點就可以去到熊證門口(29700點)。

咁睇就更係博上行啦，不過恒指暫呈高開低收且上到保歷加通道頂部(29704點)，只要保歷加通道口繼續拓闊，咁佢貼住上行都唔係問題，但策略上需要且戰且走嘅方式，因為大家都唔知道保歷加通道口幾時收窄架嘛。

貼價嗰堆牛街貨真係都算重，(66741)都有成34.14%街貨，再貼價啲博個再高多少少嘅槓桿，且街貨少啲(12.41$)嘅恒指牛(67011)，收回價29088點，同現價有約582點差距，見5分鐘圖出超賣先好落場，落唔到唔得閒亦唔需要勉強。

BTW，今日我大舅父生日，向來佢都係一個非常低調嘅人，所以我今日都要好低調咁同佢講聲生日快樂！(唔好咁大聲呀！唔係會被人聲到架~架~架~架~)哈哈~

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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