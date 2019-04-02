港股直擊 即巿股評

中美製造業數據回升，利好市場氣氛，隔晚美股三大指數均收漲逾1%。港股昨日急升逾五百點後，今早續升。

恒指高開174點，報29736，再創超過九個月新高，隨即升幅收窄，恒指曾僅升21點，報29583。截至10時10分，恒指升78點，報29640。

國企指數升43點，報11601。

內地股市昨日急升後，今早窄幅靠穩，上證指數現報3181，升10點或0.34%。

騰訊(00700)升1.2%，報369.2元。

平保(02318)今早再創逾一年高，高見90.05元，最新倒跌0.4%，報89.6元。

中移動(00941)昨日逆市挫逾2%，今早高開1.7%，現升0.8%，報78.75元。

友邦(01299)高開2.1%，報80.8元，創新高，最新升0.6%，報79.55元。

領展(00823)及煤氣(00003)今早亦再創新高，惟最新均輕微倒跌。

本地地產股昨日急升，今早回吐，新世界(00017)、新地(00016)、信置(00083)及恒地(00012)及恒隆地產(00101)均挫逾1%。

澳門上月賭收258億澳門元，按年微跌0.4%，仍勝預期，濠賭股昨日急升後，今早仍向好。銀娛(00027)升逾4%，見近八個月高位；金沙(01928)升3%；美高梅(02282)升3.4%；永利(01128)升2.3%。

滙豐環球研究發表報告，認為3月賭收主要受惠貴賓廳較有利之贏率，預期高端中場短期表現或仍呆滯。

高盛認為澳門上月賭收表現好過預期，不過預期濠賭股在公布首季業績前表現波動，數據亦料反覆。