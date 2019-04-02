港股直擊 即巿股評

中美製造業數據好轉，刺激環球主要股市在4月開局顯著造好，港股昨日急升逾五百點後，今早仍有望高開逾百點，逐漸逼近三萬關。內地股市昨日急升後，短期走勢將左右港股。

隔晚美股三大指數均收漲逾1%，道指急升329點或1.27%報26258點，標普500漲1.16%報2867點，納指漲1.29%報7828點。中美經濟數據強勁，國際貿易談判出現進展跡象，提振美股上揚。金融股領漲，摩根大通、摩根士丹利均漲逾3%。中概股亦大漲，微博漲超7%，陌陌漲6.7%，網易升6%。

周一中國公布的財新製造業採購經理人指數(PMI)從2月份的49.9攀升至50.8，為4個月來首次突破50之盛衰分界，意味著製造業活動重拾擴張。此外，美國公布的供應管理協會(ISM)指數攀升至55.3，反映美國經濟活動加速增長。2月份的ISM指數為54.2，為兩年來最低值。投資者關注本周五美國公布的3月非農就業數據。今年2月份，美國的非農就業人數僅增加2萬，遠遜市場預期，市場多頭預測3月非農就業人數將會反彈。

儘管今年第一季度業績預期令人失望，但在美聯儲謹慎轉變立場後，一些投資者已變得越來越樂觀。今年年初投資者曾將資金撤出美國股票基金和ETF，但根據EPFR Global的資料，截至3月13日的一周，這些基金獲得的資金流入量超過250億美元，創一年來最大單周流入量。

國際油價上升。沙地阿拉伯減產，加上委內瑞拉受制裁和停電影響，油組3月份產油量跌至4年低位，油價升超過2%至今年以來新高。紐約五月份期油收市報61.59美元一桶，升1.45美元，升幅2.4%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.56元，較本港上日收市高0.81元；騰訊(00700)ADR收報370.27元，高5.27元；國壽(02628)ADR收報21.45元，高5仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報14.97元，高3仙；中石油(00857)ADR收報5.23元，高8仙；中石化(00386)ADR收報6.35元，高7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.5元，高0.4元；聯通(00762)ADR收報10.13元，高7仙；中電信(00728)ADR收報4.44元，高4仙。

ADR港股比例指數報29716，較周一恒指收市高153點或0.52%。恒指昨日最多升561點，高見29612點，創去年6月21日以來新高，收報29562點，升510點或1.76%，大市全日成交增至1286億元。恒指14天RSI升至63.8，離70之技術超買水平仍有一段距離，短期阻力在三萬點心理關。在50隻藍籌股中，目前以恒地(00012)技術上最為超買，14天RSI升至84.8；其次是新地(00016)(79.5)。

原國家新聞出版廣電總局公布第11批遊戲版號，獲批遊戲新增至67個，審批時間為今年3月29日，騰訊及網易旗下遊戲未有上榜。

焦點板塊

本地零售股：政府統計處昨日公布，2月零售業總銷貨價值的臨時估計為407億元，按年跌10.1%，遠遜於市場預期增長3.6%。今年首兩個月合計，零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.6%；零售業總銷貨數量下跌1.8%。政府發言人表示，零售業銷售在近月表現疲軟，反映在外圍不確定因素影響下，消費情緒依然審慎。留意今日本地零售股表現。

焦點股份

中國奧園(03883)：3月份實現合同銷售金額75億元人民幣，按年增長三成六；1月至3月合同銷售額累計187.3億元人民幣，按年增長三成八。

富力地產(02777)：3月權益合約銷售總金額約118.7億元人民幣，按月上升九成六，按年上升1%。

美瑞健康(02327)：宣布按每股0.91元配售最多3.6億股新股，相當於擴大後股本約8.43%，集資最多3.276億元。配售價較昨日收市價1.08元折讓15.74%。集資用於於投資工業用大麻素萃取及應用業務，及一般營運資金。

國美零售(00493)：昨晚公布，注意到媒體對該公司控股股東黃光裕的報道，澄清從未自任何渠道收到有關黃光裕出獄的任何通知，並指黃光裕獲釋的任何資料，應以有關司法機構或該公司作出的正式公告為依據。

九倉置業(01997)、九倉(00004)、太古地產(01972)、國泰航空(00293)今日除息。