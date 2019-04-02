今日 07:59
重要通告
港股直擊
佳兆業集團(01638)發行3.5億美元，將於2022年到期的優先票據，年息11.25厘，發行價將為票據本金額的99.69%，所得款項淨額用於現有債務再融資。
集團將申請票據在新交所上市及報價。
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李穎謙
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