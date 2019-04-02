重要通告 港股直擊

佳兆業集團(01638)發行3.5億美元，將於2022年到期的優先票據，年息11.25厘，發行價將為票據本金額的99.69%，所得款項淨額用於現有債務再融資。

集團將申請票據在新交所上市及報價。