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今日 20:10 港股直擊

濟豐包裝續擴大工廠版圖和服務範圍

中國領先瓦楞紙包裝供應商國際濟豐包裝(01820)主席鄭顯俊表示，將透過擴大工廠版圖以及服務半徑覆蓋面，繼續尋求機遇實現業務可持續增長及增加股東價值。

鄭顯俊看好中國內地消費行業，指電商快遞行業的持續快速發展等諸多因素，提高了市場對瓦楞紙包裝產品的進一步需求。

該公司早前公布截至去底止全年業績，純利上升約5.1%至9030萬元(人民幣‧下同)，每股盈利0.4 元，派末期息0.1元及特別股息0.3元，合共派息0.4元。年營業收入約20.19億元，按年增長約21.4%。

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