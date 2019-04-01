港股直擊 即巿股評

財新今早公布的內地上月PMI勝預期，加上降低增值稅稅率今日實施，內地股市飆升，深成指返一萬點，帶動港股首季飆升12.4%後，四月開局創超過9個月高。

美股上周五晚全線造好，恒指高開332點，報29383點為全日低位，開市後持續向上，最多升561點，高見29612點，之後稍為回順，中午升478點。午後處上午波幅內，於29500點水平爭持。恒指最終收報29562點，升510點或1.8%，創去年6月20日以來收市新高，連升5日累飆1038點或3.6%。大市今日上升股份比例58%；下跌股比例為42%。

國企指數報11557點，升178點或1.6%。

大市成交額1286.04億元，續創3月8日以來最高水平。

即月期指收市升509點或1.75%，報29586，高水24點。

A股方面，滬指收市飆2.58%；深成指飆3.64%。財新/Markit公布，經季節性調整的3月中國製造業採購經理指數(PMI)升至50.8，高於市場預期，四個月來首次回到擴張區間。另外，內地今日起，中國將降低增值稅稅率水平，將適用16%稅率的項目改按13%稅率徵稅，主要涉及製造業等行業。

藍籌金融股領漲，中銀香港(02388)盈利創新高，獲大摩和滙證升目標，股價飆6.5%；中行(03988)升3.7%；平保(02318)升2.4%，報90元創逾一年高；友邦(01299)升1.2%。另外，騰訊(00700)升1.1%；煤氣(00003)破頂，收市升1.6%；創科(00669)創染藍後新高，收市升2.7%。相反，中移動(00941)逆市挫2.4%，為唯一錄得跌幅之藍籌。

焦點板塊

本地地產股：多股破位，領展(00823)創出上市新高，收市升0.8%。另外，新地(00016)、長實(01113)、恒隆地產(00101)和恒地(00012)創逾一年高，分別升半成、2.9%、4%和0.3%；新世界(00017)創逾六年高，收市升5.2%；信置(00083)創逾八年高，收市升2%；嘉里(00683)升1.1%。

內房及物管股：持續受捧，融創(01918)和龍湖(00960)創新高，分別升2.3%和3.3%；萬科(02202)升5.8%；潤地(01109)創多年新高，收市升2.3%；中海外(00688)創逾一年高，收市升3.9%；金茂(00817)升5.3%；世房(00813)升2.6%；雅居樂(03383)升4.7%；保利置業(00119)績後飆11.1%。不過，SOHO中國(00410)去年盈利大減59.33%，股價挫8.8%。物管股方面，永升(01995)、新城悅(01755)和中海物業(02669)創新高；佳兆業物業(02168)飆8.5%；彩生活(01778)飆8.4%。

建材股：今日亦跑出，潤泥(01313)升4.3%；中建材(03323)升4.8%；海螺水泥(00914)升2.4%；金隅(02009)升1.7%；

科技股：多隻手機設備股跑出，舜宇(02382)升3.4%；瑞聲(02018)升2.4%；丘鈦(01478)飆8%；比亞迪電子(00285)升2.2%；信利(00732)去年多賺近18%，收市飆11.6%。另外，建滔積層板(01888)升2.4%；5G概念的京信(02342)升4.4%。軟件及手遊股方面，美圖(01357)升6.5%；網龍(00777)升5.7%；金蝶(00268)升3%；天鴿(01980)升4.5%；博雅(00434)績後炒高18.8%。不過，美團(03690)市前錄一手逾10億元大手成交，每股作價較上周五收市折讓4.7%，收市逆市跌0.4%。

中資券商：普遍跟隨A股造好。中金公司(03908)去年多賺26.2%，股價漲4.3%；中國銀河(06881)升5.8%；東方證券(03958)升4.3%；海通證券(06837)升3.9%；中信証券(06030)升3.7%；華泰證券(06886)升2.9%；廣發証券(01776)升2.7%。

焦點股份

兗州煤業(01171)：股價飆10.8%，集團去年盈利85.83億元人民幣，按年增16.57%。

中國鋁業(02600)：去年少賺46.7%，不過獲中信里昂和摩通睇好，股價飆8.3%。

國美系：《21世紀經濟報道》引述國美零售投資關係總監李虹指，國美創辦人黃光裕將於明年出獄回歸。不過，《新京報》隨即報道，李虹回應指媒體「聽錯」，黃光裕2021年出獄，沒有改變。國美零售(00493)午後曾飆21.9%，收市僅升5.5%；國美金融科技(00628)曾飆兩成，收市升10.8%。

銀杏教育(01851)：股價創上市新高，收市飆48.5%為表現最好個股。集團去年經調整純利(撇除上市相關開支)按年增加7.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。