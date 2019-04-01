即巿股評 港股直擊

雖然人行上星期五晚否認降準0.5個百分點，但及時有製造業PMI強勁回升，雖然未知係咪反映農曆新年後月份的季節性反彈，因為今年新年及正月十五全部在2月份，3月的春節效應強過去年，所以有分析預計4月PMI可能按月回落。不過有理無理，始終PMI數據好過預期好多，相反那邊廂德國製造業PMI最新跌至44.1，創80個月新低。中國風光較好，A股破位升，看上證是否慢慢朝著筆者目標3587點進發，始終估值仍然健康。

說回港股，近月炒法一直是步步為營，事實上今年頭三個月，全港2600隻股份(包括ETF)，只有889隻跑贏大市，當中三月份公布業績的有612隻，當中本年度及下年度盈利預測較兩周前獲得上調的股份共有71隻，大市值股有中海油(00883)、煤氣(00003)、長實(01113)、龍湖(00960)、海底撈(06862)、萬洲(00288)、蒙牛(02319)、太古A(00019)、太保(02601)等。

上期提到業績公布後較關注的股份，當中信德(00242)果然有動作，董事會批准今年回購最多2%股份，料可收窄其估值折讓。到目前為止有6隻我會在第二季反覆操作的績優股，包括信德、太古B(00087)、嘉華(00173)、安東油田(03337)、中海宏洋(00081)及聯塑(02128)，都係盈利可見度高、估值較中位數低、財務狀況對辦，又或者係平均線擺出牛陣。

鐵路基建股去年盈利麻麻，其實已為市場所預期，券商看的是今年復甦勢頭，不過中車(01766)管理層竟對今年訂單增長指引甚為保守，話受貿易戰影響，成本上升。暫時鐵路基建股可以不理，有貨止蝕不留情，無謂拖累組合。

羅崇博 (杜比)