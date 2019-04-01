即巿股評 港股直擊

上周五美股做好，跟港股一樣都有一個完美季結，踏入第二季能否再下一城，要睇中美貿易談判有乜結果。雖然談判變數仍大，但市場傾向相信中美雙方最終可達成協議，畢竟貿易戰繼續對雙方百害而無一利。除咗美股做好，內地周末期間公布3月份PMI升至50.5，不單止重返盛衰分界線之上，更遠超市場預期，刺激中港兩地股市雙雙做好。唔單止官方PMI數字理想，就連財新今早公布嘅上月PMI亦勝預期達50.8，A股半日升逾2%，港股半日升幅亦達1.6%。

恒指高開332點，開市價29383點暫時係半日低位，高開高走大市續升，上半場最多升561點，見29612點半日高位，為去年6月21日以嚟新高。中午恒指報收29530點，升478點；國指升188點，報收11568點。

內地上月PMI數字令人鼓舞，四個月以嚟首次重回擴張區間，只要keep住呢個勢頭，內地經濟或否極泰來，展開L型反彈。重磅股騰訊(00700)半日升1.3%，但阿Man都講過騰訊暫時未見有重大利好消息，可以刺激其股價有重大突破，暫時375元呢個阻力位難以升破，如果之前低位有撈貨，自己睇住位落車。至於成交額佔第二大嘅平保(02318)，半日股價曾重上90元，半日升2%報收89.7元，內險股受資金追捧好正常。

內地除咗係經濟數據有改善之外，今年MSCI已落實分階段調高A股權重，加上富時羅素及標普道瓊兩大指數，亦確定今年將A股納入指數，A股氣氛早已回暖，今年A股有脫胎換骨嘅表現，中資金融股當可以睇高一線。除咗平保之外，國壽(02628)半日亦升逾2%，至於其他內險股表現較為落後，中國太平(00966)跟人保(01339)距一年高位仍有大段距離。

除咗內險股之外，中資券商股同樣係A股上升嘅受惠者，中信証券(06030)、中信建設証券(06066)、華泰證券(06886)等等，升幅由1.5%至3%不等，以中金公司(03908)最為突出，股價半日升逾6%。至於本地券商股，阿Man有所保留，要買寧願集中火力買港交所(00388)，博港交所股價重上300元高位，較買其他本地券商股實際。甚至再穩陣啲，想享受A股升浪之餘，唔想承受券商股嘅波動，就直接買入A股ETF，當然首選係熱門嘅南方A50(02822)及安碩A50(02823)。

上周五阿Man提到無樓喺手，都要有陀地地產股喺手，今日多隻陀地地產股都破位，領展(00823)再創上市新高，新地(00016)跟長實(01113)創逾一年新高，半日升2.6%及1.4%。新世界(00017)創逾6年近高，反而係恒地(00012)升唔夠1%，以乎暫時喺50元水平又要整固一下。

唔單止陀地地產股升得靚仔，內房股跟物管股繼續有資金追捧，融創(01918)跟龍湖(00960)創新高，其他內房股升幅閒閒地超過4%。只不過阿Man都係鍾情物管股多啲，至於無論今明兩年內地經濟表現如何，物管股增長都有番咁上下，暫時走勢未逆轉，手上嘅物管股繼續坐定定。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)