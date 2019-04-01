港股直擊 即巿股評

美股上周五晚造好，加上財新今早公布的內地上月PMI勝預期，內地股市今早飆升，深成指返一萬點，港股亦創逾9個月高。

恒指高開332點，報29383點屬半日低，開市後飆升，最多升561點，見29612點，創去年6月21日以來新高，之後稍為回順。恒指中午收報29530點，升478點或1.6%，大市成交額718.45億元。

國企指數報11568點，升188點或1.7%。

滬指半日飆2.29%；深成指飆3.13%。財新/Markit公布，經季節性調整的3月中國製造業採購經理指數(PMI)升至50.8，高於市場預期，四個月來首次回到擴張區間。

藍籌股方面，中銀香港(02388)公布業績後，獲大摩和滙證升目標，半日飆6.2%；平保(02318)創逾一年高，半日升2%；騰訊(00700)升1.3%；友邦(01299)升1.9%。相反，蒙牛(02319)吐1.2%。

焦點板塊

本地地產股：多股破位，領展(00823)創出上市新高，半日升0.5%。另外，新地(00016)和長實(01113)創逾一年高，半日分別升2.6%和1.4%；新世界(00017)創逾六年高，半日升2.8%；嘉里(00683)升1.1%。

內房及物管股：持續受捧，融創(01918)和龍湖(00960)創新高，半日分別升2.4%和2.9%；萬科(02202)升半成；潤地(01109)創多年新高，半日升4.5；金茂(00817)升5.1%；世房(00813)升4.3%；雅居樂(03383)升4.7%。不過，SOHO中國(00410)去年盈利大減59.33%，半日挫8.8%。物管股方面，永升(01995)、新城悅(01755)和中海物業(02669)創新高。

建材股：今早亦跑出，潤泥(01313)升4.9%；中建材(03323)升4.8%；海螺水泥(00914)和金隅(02009)升約3.1%；

焦點股份

中金公司(03908)：半日飆6.3%，成交額4.37億元。集團去年純利34.92億元人民幣，增長26.2%。

兗州煤業(01171)：半日飆10.9%，成交額3.24億元。集團去年盈利85.83億元人民幣，按年增16.57%。

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