即巿股評 港股直擊

上個星期五(3月29日)友邦牛(58947)同恒指牛(59105)都已經食胡；雖然之後無再買任何貨過夜，但喺[下半part]講底：「依家29000至29099點呢關過咗，下一關就係29500至29599點，而呢度咁啱又係重貨區，如果大市氣氛keep到，而同時呢度氣又keep住，挨住上行再殺熊，又點會話無可能。」今日恒指果然大裂口向上，開市時仲只係緊29383點，到依家9點56分，恒指已經升穿咗29500點，最高暫見29553點。

4月第一個交易日大市就一口氣啪咗四層熊證，夾埋有2959張期指，而依家踩住嘅29500至29599點，呢度有相當於1710張期指，不過當中已經有一半死亡，如果再計埋29500至29549嗰1271張期指嘅話，咁夾埋就有4230張期指；餘下一半(即29550至29599點)呢度都有439張期指，似乎都應該係等死；事關如果大市由依家向下走落去殺牛，講緊最貼價嘅就28400至28499點，用依家10點2分恒指做緊29478點計，唔好話要食晒啦，就算去到門口，講緊都要979點先可以。

睇埋恒指日線圖，今日裂口一彈已經升穿所有平均線，換條保歷加通道出嚟睇，見到恒指粒燭頂到上保歷加通道頂部(29601點)，雖然係咁，但細心啲睇就會發現保歷加通道口有拓闊嘅跡象，換言之，保歷加比緊位恒指去上，但問題係保歷加通道口拓闊唔係好似你擘大個口咁「呀~」一聲就開晒架嘛，係要比啲時間佢慢慢開口，而喺呢段時間裡面，都好靠個嘅走勢係點，又即係話如果個市係有誘因去上嘅話，咁保歷加通道個口咪會keep住托闊囉。

頭先講過下方牛路途遙遠，開牛熊證搜尋器時發現到今日已經有收回價29000點以上嘅產品出場，講緊最貼價嘅係恒指牛(66943)，收回價29113點，同現價(10點25分29529點比)相差413點。

413點唔算多，不過都估會有唔少資錢金見大市大裂口衝上去之後嚟個反抽，於是開貼價Put/熊，而依家最貼價嘅熊證(suppose應該係29550至29599點)就當29600至29699點，同現價(上面mark底嗰個價)比，只需要用多170點就可以將呢一層完全食埋。

試諗吓，下方貼價牛唔夠貼，同現價距離遠；而上方熊證夠貼價又多錢博掉頭；保歷加通道口又托闊比位中，Day trade嘅更係揀高槓桿牛啦，恒指牛(66741)，收回價29068點，同現價有400點差距且有約64倍槓桿比率，爆炸力夠強；安全啲嘅可考慮恒指牛(66950)，收回價28758點，都有約42倍槓桿比率，同樣等5分鐘圖見超賣先好落場。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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