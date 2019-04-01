港股直擊 即巿股評

滙豐環球研究 農業銀行(01288)

評級：買入

目標價：4.8元 (較前收市價3.62元有32.6%潛在升幅)

農行去年純利2027.8億人民幣，升5.1%。滙證指農行去年第四季面對淨息差壓力，主要是較低息的環境下影響其存款利差，惟仍維持「買入」評級，目標價4.8元不變。

滙證認為，農行去年業績好壞參半，股本回報率按年明顯下跌，部分原因是去年上半年進行A股配售，另外淨息差收縮所受的影響亦較同業為大；至於成本效益、資本充足比率等則好過預期。

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