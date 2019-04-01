訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:46 港股直擊 即巿股評

滙證:農行業績好壞參半 續睇4.8元

放大圖片

滙豐環球研究　農業銀行(01288)

評級：買入

目標價：4.8元 (較前收市價3.62元有32.6%潛在升幅)

農行去年純利2027.8億人民幣，升5.1%。滙證指農行去年第四季面對淨息差壓力，主要是較低息的環境下影響其存款利差，惟仍維持「買入」評級，目標價4.8元不變。

滙證認為，農行去年業績好壞參半，股本回報率按年明顯下跌，部分原因是去年上半年進行A股配售，另外淨息差收縮所受的影響亦較同業為大；至於成本效益、資本充足比率等則好過預期。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。　

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。