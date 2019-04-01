港股直擊 即巿股評

美股上周五三大指數造好，加上中國製造業活動重現擴張，好過市場預期，港股今早顯著高開。

恒指高開332點報29383，國企指數高開163點報11542。

騰訊(00700)高開1.9%報367.8元。

中移動(00941)高開1.1%報80.9元。

領展(00823)再創新高，高開1.2%報92.9元。

內銀股亦造好，中行(03988)高開1.7%報3.62元。

中銀香港(02388)全年盈利創新高，獲大摩上調目標價，股價今早高開4.3%報33.9元。