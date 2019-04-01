即巿股評 港股直擊

路透日前引述消息報道，2月底在越南河內舉行第二次美朝峰會，美國總統特朗普遞給北韓領袖金正恩用韓文和英文雙語撰寫的字條，內容要求北韓向美國交出所有核武及核彈燃料，以及完全拆除核設施、彈道導彈和發射裝置等；另外又要求北韓向美國及國際組織全面公開核計劃，並停建新的核設施等。

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在美朝峰會後曾提及有這份文件，但沒有透露美方的具體要求。路透分析，這份文件或有助解釋為何美朝峰會破裂收場。據稱，要求北韓移交核武的構思，正是博爾頓於2004年在國務院工作時倡議，沿此推敲，「侵侵」可能就是聽從博爾頓的建議，在峰會向金正恩提出移交所有核武以及拆除彈道導彈設施的要求。

但北韓正因為成功發展核武，才迫使全球唯一超強也要走到談判桌，金正恩若棄核，北韓還有什麼籌碼甚至「資格」與美國講交換條件？假若路透的消息來源並沒有太偏離事實，某程度反映「侵侵」正如3月27日「搏拳實錄」所講的玩政治仍未夠班，才會向金正恩當面提出這個不可能實現的要求。然而，儘管美朝第二輪峰會不歡而散，侵侵較早前表示，已下令撤回財政部對北韓實施新制裁的決定，更強調「與金正恩的關係非常好……我們理解對方……我不認為現時有必要實施新制裁，但不代表我將來不會實施。」做了三年總統的侵侵似開始「覺悟」有些政治關卡不宜硬闖。



上周三「搏拳實錄」提及老徐的3月份29000點short call，總算無驚無險賺盡278點期權金，但扣除先前「不情不願執行止蝕」的100點期權金損失，3月的收穫其實很有限。

EJFQ用戶eu9ip9君問及「點睇4月份!!會有大牛股市嗎?」並指出「3月尾熊仔又加多」。必須注意，包括牛熊證等的衍生工具增多或減少，即使去到頗嚴重失衡狀態，只會影響大市或恒指的短線表現。

至於4月會不會有大牛市，老徐只能利用EJFQ指標作出「預測」。首先，恒指今年1月3日以24896點觸底回升，兩日後即重返EJFQ以1個標準差計算的半年TrendWatch上升通道，即是恢復上升趨勢。到了1月16日，反映強勢股買盤的強勢股指數突破40%，已預示恒指後市會有相當大幅度上升，再加上10天線高於50天線的平滑中線市寬於1月底升至51.8%，代表中線「黃金交叉」股份佔多數，進一步確認大市全面轉強，並帶動恒指持續創去年第四季以來新高。

然而，強勢股指數於2月27日高見82.3%後掉頭下跌，平滑中線市寬則於3月11日以71.8%見頂，恒指隨之亦於3月19日創29486點的去年6月21日以來intraday新高後反覆回落。結論是，港股無疑有條件催生牛市（強勢股指數能夠升穿80%，平滑中線市寬在70至80%的阻力區徘徊了兩個星期，都是2015年「大時代」才得以一見），但大市及恒指經過一輪急升後，顯然已需要「回氣」，估計大牛市（或延續年初以來的升勢）未有咁快出現。

老徐