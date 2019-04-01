港股直擊 即巿股評

內地官方製造業PMI數據出乎意料向好，加上市場繼續憧憬中美貿易談判進展，美股道指期貨及日本股市今早造好，港股4月開局有望高開，或挑戰今年以來高位。

周五美國三大股指集體收漲，道指漲211點或0.82%報25928點，周漲1.67%，月漲0.05%；標普500漲0.67%報2834點，周漲1.2%，月漲1.79%；納指漲0.78%報7729點，周漲1.13%，月漲2.61%。

第一季度，標普500指數累計上漲13.07%，創2009年第三季度以來最大單季升幅；道指累漲11.15%，創2013年第一季度以來最佳單季表現；納指累漲16.49%，創2012年第一季度以來最佳單季表現。首季美股上升具有三個特點：自聖誕節低點強力反彈、對國際貿易關係的預期變得樂觀、聯儲局貨幣政策驟然轉向鴿派。

白宮再次加大了施加給聯儲局的政治壓力。周五，美國總統特朗普的高級經濟顧問庫德洛表示，聯儲局應該「立即」減息半厘。庫德洛表示，特朗普總統希望聯儲局停止縮表；不認為潛在經濟增速正在放緩；美國經濟基本面看起來是健康的；預計美國經濟增速將恢復至3%水平；聯儲局不該僅為了經濟繁榮就收緊政策；聯儲局應該減息來為美國經濟擴張提供保護；全球經濟增長受到威脅及受抑的通脹均表明美聯儲應該降息；特朗普政府將不會替換聯儲局主席鮑威爾。

投資者還關注全球貿易局勢進展。3月28日至29日，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在北京共同主持第八輪中美經貿高級別磋商，雙方討論了協定有關文本，並取得新的進展。劉鶴將於本周應邀訪美，在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商。

中國製造業活動回復擴張，國家統計局公布，3月中國製造業採購經理指數(PMI)出乎意外回升至50.5，較上月上升1.3個百分點，重回盛衰分界線以上，並為4個月以來首次上升，市場預期為49.5。華泰證券認為，雖然PMI按月改善，但利潤數據較弱說明工業生產後續乏力，今年各項政策以穩為主，財政政策提質增效為企業減稅降費以支撐利潤，降稅、降電費的同時，也可能配合降息，預計二季度央行有降息操作。

至於有消息稱「中國人民銀行決定自2019年4月1日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。」中國人民銀行辦公廳官方微博「央行微播」3月29日晚間回應，此為不實消息。

國務院總理李克強表示，中國正在積極實施創新驅動發展戰略，推動大眾創業、萬眾創新，着力培育壯大新動能，加快發展人工智能、自動駕駛、氫能源等新興產業。此外，內地從今日4月1日起將降低增值稅稅率水平，將適用16%稅率的項目改按13%稅率徵稅，主要涉及製造業等行業。製造業適用稅率下調3個百分點，是下降幅度最大的行業之一。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.71元，較本港上日收市低0.19元；騰訊(00700)ADR收報360.94元，低6仙；國壽(02628)ADR收報21.07元，低3仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報14.58元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報5.14元，高5仙；中石化(00386)ADR收報6.24元，高5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報80.05元，高5仙；聯通(00762)ADR收報10.05元，高0.1元；中電信(00728)ADR收報4.4元，高4仙。

港匯再次觸及7.85弱方兌換保證，金管局在美洲時段入市，買入49.69億元。今次是金管局今個月以來第八度入市，合共承接221.29億港元沽盤。本周二本港銀行體系結餘進一步縮減至542.11億港元。

ADR港股比例指數報29076，較上周五恒指收市高19點。恒指上周五收報29051點，升276點或1%。由於內地官方製造業PMI數據出乎意料上升，恒指今早有望高開，短期挑戰29486今年以來高位，重要支持位參考50天線約28400點附近水平。

澳門今日公布3月份澳門博彩收入數據，滙豐環球研究早前預期，3月澳門賭收會介乎243至247億元澳門元，按年跌5至6%；料首季賭收按年跌2%，按季則跌5%。

焦點股份

中國生物製藥(01177)：宣布截至去年底止年度業績，股東應佔溢利90.46億元(人民幣‧下同)，按年增長3.17倍，每股基本盈利73.16分，派末期息2港仙。撇除因收購北京泰德24%權益產生分階段收購收益，及新增可識別資產攤銷費用等，基本盈利28.41億元，按年增長37%。

農業銀行(01288)：去年盈利2027.83億元(人民幣．下同)，按年增5.09%。每股盈利0.59元，派末期息每股17.39分。

粵海投資(00270)：去年全年盈利50.15億元，按年下跌11.79%，每股盈利76.71仙；派末期息37.5仙。

國美零售(00493)：去年虧損擴大至48.87億元(人民幣‧下同)，每股虧損23.7分；不派息。

南方航空(01055)：去年全年盈利28.95億元(人民幣．下同)，按年減少51.43%。

中鐵建(01186)：去年盈利179.35億元(人民幣‧下同)，按年增長11.7%。

中國中鐵(00390)：去年全年盈利171.98億元(人民幣‧下同)，按年增長7.04%，每股盈利71.8分；派末期息12.8分。