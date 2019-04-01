即巿股評 港股直擊

全球主要市場的股市，首季受特朗普在社交媒體不斷單方面暗示中美貿易談判進展的所謂正面消息，在投資者對達成協議的樂觀情緒帶動下都反覆向上。美國道指累計上升11.2%，是2013年首季後最大幅度；納指升16.5%，為2012年首季後升幅最大；標普則升13.1%，創09年第3季後最好表現。歐洲方面，雖然受「英國脫歐」問題困擾，英國富時指數仍錄得8.2%的升幅，法國CAC指數也升9.2%，德國DAX指數的升幅更達13.1%。國内方面，隨着MSCI提高A股納入因子，外資首季淨買入超過1,200億元人民幣A股，按季大增1.34倍，令滬綜指及深成指首季累計漲幅分別為23.9%及36.8%，其中深成指更創下09年首季之後最勁的季度升幅。作爲全球最開放市場的香港股市當然伴隨高飛，恆生指數首季也升12.4%....

然而，第二季是否仍然這樣樂觀呢？剛公佈的數據，本港出口連跌4個月，2月出口貨值按年跌6.9%，進口跌3.8%，亦是連續第3個月下跌。合併兩個月計算，整體出口貨值按年下跌3.1%，商品進口貨值下跌5%，首兩個月錄得有形貿易逆差594億元，相等於商品進口貨值的9.3%。內地今年首兩個月工業增加值及消費數據增速，較去年全年均有所放緩。工業增加值上升5.3%遜預期，較去年全年更回落0.9%。社會消費品零售總額按年增長8.2%，增速較去年全年顯著減慢0.8%。國内外滙管理局公布3月貨物與服務貿易逆差120億美元，創11個月以來最大單月逆差金額，2月則順差233億美元。1-2月服務貿易逆差434億美元，期內貨物貿易順差545.8億美元。

歐羅區方面，3月企業活動遠差於預期，製造業活動創近6年來最快收縮速度，受到需求大跌拖累。3月製造業PMI初值由2月的49.3跌至47.6，創近6年新低，新訂單指數跌至44.5，是2012年底以來最低。數據顯示歐羅區首季經濟增長只得0.2%，製造業加快下滑將對次季經濟構成更大拖累。美國3月製造業採購經理指數初值跌至52.5，創2017年6月以來最低。3月服務業採購經理指數初值跌至54.8，低於預期；當中就業分項指數初值跌至52.7，創2017年5月後最低。最令人擔心的，就是美債收益率曲線出現倒掛，3個月國債收益率高於10年期，被視為是經濟衰退的風險指標。聯儲局前主席耶倫立即公開表示，美國國債收益率曲線倒掛並非經濟衰退的信號，美國經濟衰退不大可能發生，而是預示需要減息。事實上，美國聯儲局上月中暗示今年內放棄加息，並且表示在9月停止逐步縮減資產負債表計劃。當前聯儲局的貨幣政策取向急速轉軚，是否美國經濟放緩，或是特朗普政府為下半年總統大選的政治活動？

有目共睹，狂妄自大的特朗普内政紊亂，到處樹敵，雖則「通俄門」暫時得以平息，但其他關於他本人和家族的醜聞陸續有來，而民主及共和兩黨的政治紛爭更逞白熱化。外政方面，爲了回饋猶太政治金主，特朗普數月前已將美國駐以色列大使館搬往耶路撒冷，上月底更不理聯合國的反對，單方面高調承認以色列擁有戈蘭高地（原屬敘利亞，1967年第三次中東戰爭期間被以色列占領，但聯合國及國際社會從不承認是以色列領土），立刻引起阿拉伯世界的不滿，連美國在中東的最大盟友沙地阿拉伯也加入反對行列，全球囘教徒反美活動勢將更加熾熱。美國南邊的南美委内瑞拉總統馬杜羅之政權被美國推出的傀儡瓜伊多所挑戰，上周俄羅斯終於忍不住，派軍駐守委國，名義上是負責訓練，實際上是與美國角力。世界其他政壇也是變幻莫測，最受人矚目的英國脫歐進展是「軟」或是「硬」，四月中將會有所答案，足以影響歐洲的中/短期發展，為第二季增添太多不明朗因數。

綜觀上述低迷經濟數據、混亂政治情況、飄忽資金流動及中美貿戰進展，相信4月股市將會極度消息化及情緒化，瘋狂地大幅度波動。中美貿易談判是大國之間的博弈，不會這麽快可以解決，期間仍充滿跌宕起伏的變化，不宜過度盲目樂觀。全球經濟增長放緩，近期多個新興國家金融市場再現動盪，包括土耳其、巴西及阿根廷等。土耳其自去年第四季錄得連續兩個季度國內生產總值負增長，巴西股市最近亦瀉至一個月新低，而阿根廷披索兌美元也一度觸及歷史新低。新興市場極為動盪，會否互相牽引再次引發骨牌效應？這點不可不防。況且，現時全球負債比率高於2008年，環球實際利率近乎零，財政及貨幣政策的應對空間不大，一旦發生金融風險，危機牽連或更廣泛。香港作爲全球最自由市場，當然難以獨善其身。更值得一提的就是3月港元滙價進一步走弱，多次觸發弱方兌換保證，金管局已數次買進港元，上星期五更在紐約滙市買入49.69億港元，沽出美元，周二本港銀行體系結餘將減少至542.11億港元。

無論如何，市場短期實在太多不明朗因素，亦充滿短線獲利機會。讀者切要訂下投資策略，遵守紀律，適時獲利，嚴守止蝕，千萬不要短綫投資變為長期股東……

黎永良