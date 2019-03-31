即巿股評 港股直擊

中信國際電訊(01883)主要經營電信服務，包括移動、互聯網、國際電信等，並銷售設備及移動電話。受惠於手機銷售和移動業務收入大幅增長，集團去年業績理想。截至2018年底止的年度純利同比上升7.9%至9.51億港元；若扣除投資物業重估收益，增幅更達11.6%。集團宣布派發末期息每股0.14港元，去年累計派息每股0.18港元，派息比率達67%，在過去5年均有所提升。

同期收入增長27%至94.64億港元，大部分業務範疇均步入佳境，移動業務收入升54.5%至36.01億港元，互聯網業務收入升8.1%至10.1億港元，國際電信業務收入升35.6%至16.56億港元，企業業務收入升10.1%至29.54億港元，只有固網話音業務收入跌13.1%至2.44億港元。

集團近年業務逐漸滲透大灣區，目前分別於珠海、成都和香港設有3個研發中心；加上去年9月新增廣州雲數據中心，服務範圍已覆蓋大灣區9個城市。此外，集團亦積極拓展歐洲及東南亞地區業務，計劃以新加坡作基地，將業務擴展至周邊國家。

擁5G及大灣區概念

以地區計，集團收入主要來自澳門及香港，分別佔總收入約49.4%及34.5%，旗下澳門電訊於當地的移動通訊市場滲透率高，市佔率逾四成，並擁有領導地位。截至2018年底止，澳門電訊的4G用戶總數增長7.6%至逾93萬戶。集團已在澳門成功進行5G網絡測試，最快2020年下半年投入商用，屆時可望受惠相關概念。此外，集團成為騰訊(700)在澳門首選的合作夥伴，並引入騰訊的大數據及人工智能技術應用，推動民用及商用智慧城市服務。

集團財務狀況穩健，手持現金10.5億港元，現金流充足，足夠未來12個月的財務需要，並可維持穩定派息，以及未來開拓內地和海外市場。該股今年預測市盈率12.3倍，股息率5.51厘，估值吸引。隨著業務不斷擴展，去年業績符合預期，加上具有防守性，建議可作中長線投資。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中信國際電訊2019、2020及2021年每股盈利為0.283、0.305及0.325港元，給予12個月目標價4.0港元，相當於今年預測市盈率14.0倍，評級「中性偏好」。