港股直擊 即巿股評

港股季結日向好，港股周五高開後，在A股的支持下升幅逐步擴大，高位曾升逾320點，觸及29100點關口，收市升逾270點，保持在兩萬九關口以上，亦重回周一急跌前的起點附近。向上觀望挑戰三月中高位29486點的機會，支持上移至參考28500點水平。

港股向好，吸引資金大舉部署貼價熊證作進取部署，投資者或需留意不少貼價除了收回風險較高外，不少熊證的街貨亦已升至極高水平；如憂慮市場供求或會令熊證價格偏離理論證，或可換馬至街貨較低的產品。看淡可考慮恒指熊證(64749，收回價29478點，行使價29578點，槓桿比率約46.1倍，兌換比率10000。

好倉方面，追貨的資金不多，或是由於最貼價牛證的收回價位於28400點附近，限制了進取資金的選擇。周一將有收回價接近兩萬九的牛證上市，或會吸引好友向上換馬。看好可考慮恒指牛證(67028)，收回價28628點，行使價28528點，屬周一新上市產品，兌換比率10000。

業績期後，大市焦點或會重新放回中美貿易談判上，而根據以往經驗，港股在四月初或有機會較淡靜，不排除會維持在兩萬九附近浮沉；而若果大市維持窄幅橫行，窩輪引伸波幅或會面臨下調壓力，對認購證或認沽證均有機會帶來負面影響。如想避開引伸下跌的潛在風險，或可轉為留意牛熊證，並利用較遠價產品減低收回風險。當然，遠價牛熊證的面值較貴，因此利用較大換股比率去除細每份牛熊證的面值，將可達到以小控大的效果，而大換股比率牛熊證的買賣差價，亦有機會較窄。

以騰訊(00700)為例，經過近日的橫行整固後，周五走勢回勇，逐步重上360元關口，收市升近2%，是一個星期以來，再度企穩在360元以上收市。突破近日的橫行區350元至360元的頂部後，或已初步擺脫橫行整固格局。向上觀望重上365元的機會，並留意350元關口能否帶來支持。

投資者如擔心騰訊窩輪的引伸波幅或面臨下跌壓力，遠價收回的牛熊證方面，看好或可考慮騰訊牛證(61254)，收回價339.18元，行使價336.38元，槓桿比率約13.1倍。相反看淡可留意騰訊熊證(58134)，收回價385.38元，行使價388.18元，槓桿比率約12.9倍。

強勢的保險股亦一樣。上證綜指重上3,000點，內險股中國平安(02318)周五強勢，高位曾升至88元，收市升逾2%，重上10天線水平。向上觀望挑戰90元關口的機會，支持參考85元水平。看好可考慮平安牛證(67067)，收回價84.08元，行使價83.48元，屬新上市產品。相反看淡可留意平安熊證(57763)，收回價91.88元，行使價92.48元，槓桿比率約16.6倍。

友邦保險(01299)亦見回勇，周五先跌後回穩，逐步重上78元關口，收市升逾2%，再度拉近與歷史高位79.85元的距離。向上觀望創新高的機會，支持參考76元。看好可考慮友邦牛證(62246)，收回價73.88元，行使價73.28元，槓桿比率約15.9倍。相反看淡可留意友邦熊證(69827)，收回價81.38元，行使價81.98元，槓桿比率約18.6倍。

弱勢股有中移動(00941)，周五逆市偏軟，低位更跌穿80元關口，收市向下，延續近期弱勢。連跌多日後，觀望反彈可留意中移牛證(60951)，收回價76.08元，行使價74.88元，槓桿比率約16.3倍。相反看淡可留意中移熊證(66542)，收回價84.68元，行使價85.88元，槓桿比率約11.1倍。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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